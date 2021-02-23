فيس بوك يعتزم رفع الحظر عن المضامين الإخبارية في أستراليا

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أفاد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الثلاثاء عزمه رفع الحظر على المضامين الإخبارية في أستراليا "في الأيام المقبلة"، بعد موافقة الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة التكنولوجيا وخصوصا فيس بوك وغوغل على دفع أموال لوسائل الإعلام المحلية مقابل نشر مضامينها.

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الثلاثاء عزمه رفع الحظر على المضامين الإخبارية في أستراليا "في الأيام المقبلة"، بعدما وافقت الحكومة على تعديل قانون يرغم عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام من أجل استخدام محتوياتها.

وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ والمدير العام لفيس بوك في أستراليا ويل إيستون، إن الجانبين توصلا إلى تسوية على مسائل رئيسية في هذا النص الذي تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشدة.

وأوضح إيستون "بفضل هذه التغييرات، بات في إمكاننا العمل على مواصلة استثمارنا في صحافة من أجل المصلحة العامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار عبر فيس بوك في الأيام المقبلة".

وكان فيس بوك حجب الأسبوع الماضي روابط المنشورات الصادرة عن صفحات الأخبار ووسائل الإعلام في أستراليا، في خطوة طالت أيضا صفحات رسمية عدة عبر الشبكة تابعة لخدمات طوارئ في البلاد. وأثارت هذه الخطوة استنكارا كبيرا في أستراليا وبلدان عدة.

وتعني التسوية التي جرى التوصل إليها أن شبكتي فيس بوك وغوغل العملاقتين، وهما أبرز المستهدفين في مشروع القانون هذا، لن تواجها أي عقوبات في حال التوصل إلى اتفاقات مع وسائل إعلامية في مقابل استخدام مضامينها.

فرانس24 / أ ف ب

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