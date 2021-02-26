غارات أمريكية "محدودة" تستهدف جماعات موالية لإيران في سوريا ردا على هجمات في العراق

شن الجيش الأمريكي غارات استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران شرق سوريا، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق. وقد أكد البنتاغون الأمريكي أن هذه الضربات أتت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن. وبدت الضربات محدودة النطاق مما قد يقلل خطر التصعيد. ففي هذا الإطار، أفاد مسؤولون أمريكيون أن الضربات تهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن واشنطن تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس تعليماته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران حسبما ذكرت وزارة الدفاع، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وبدت الضربات محدودة النطاق مما قد يقلل خطر التصعيد. كما أن قرار بايدن قصر الضربة على أهداف في سوريا دون العراق، ولو في الوقت الراهن على الأقل، من شأنه أن يعطي الحكومة العراقية متنفسا في وقت تُجري فيه تحقيقا في هجوم أصيب فيه أمريكيون في 15 فبراير/شباط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية مساء اليوم ضربات جوية استهدفت بنية تحتية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف "سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق". مشيرا إلى إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

إلى ذلك، أكد مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قرار توجيه هذه الضربات كان يهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن الولايات المتحدة تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر. وأضاف أن بايدن عُرضت عليه عدة خيارات وأنه اختار أقلها إحداثا للعواقب.

17 قتيلا مواليا لإيران على الأقل

وفي وقت لاحق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن 17 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل قتلوا في غارات الأمريكية.

وأفاد مدير المرصد رامي عيد الرحمن أن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن "تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق"، مضيفا "هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلا على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي".

هل ستؤثر الضربات على إقناع الإيرانيين بالتفاوض؟

وجاءت الهجمات الصاروخية على مواقع أمريكية في العراق في وقت تبحث فيه واشنطن وطهران عن طريق يعود بهما إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يتضح ما إذا كانت الضربات ستؤثر على الجهود الأمريكية الرامية إلى إقناع إيران بالتفاوض على عودة الجانبين إلى الامتثال بالاتفاق النووي.

وفي هجوم 15 فبراير/شباط بالعراق، أصابت صواريخ القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار أربيل الدولي بالمنطقة التي يديرها الأكراد، مما أسفر عن مقتل متعاقد غير أمريكي وإصابة عدد من المتعاقدين الأمريكيين وأحد أفراد الخدمة الأمريكيين. وبعد أيام، سقط وابل من الصواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد مما أصاب متعاقدا واحدا على الأقل.

ويوم الإثنين، ضربت صواريخ المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.

ونفت كتائب حزب الله، وهي واحدة من الجماعات العراقية الرئيسية المتحالفة مع إيران، أي دور في الهجمات الصاروخية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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