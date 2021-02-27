الرياض ترفض ما ورد في التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي وتتحدث عن استنتاجات "مسيئة وغير صحيحة"

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محمد بن سلمان خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي، في يناير/كانون الثاني 2021.

رفضت السعودية "رفضا قاطعا" ما ورد في التقرير الاستخباري الأمريكي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي نشر الجمعة، والذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.

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رفضت السعودية "رفضا قاطعا" ما ورد في تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر الجمعة، خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وبحسب البيان السعودي "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا".

وأضاف: "ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وأعلنت واشنطن الجمعة أيضا فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديا متهمين ب"تهديد معارضين في الخارج" وخصوصا الصحافي خاشقجي.

ولم تُكشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها أن "الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل".

فرانس24/ أ ف ب

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