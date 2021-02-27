بايدن في اتصال مع الملك سلمان: "إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية"

جو بايدن في واشنطن، في 21 فبراير/شباط 2021.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة لشبكة يونيفيجن التلفزيونية إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية. وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر في وقت سابق الجمعة ذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجاز اعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.

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في أعقاب كشف تقرير للمخابرات الأمريكية عن مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية إنه أبلغ الملك سلمان أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية.

وأضاف بايدن: "تحدثت مع الملك أمس...قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة اليوم (الجمعة) ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".

وزير الخارجية الأمريكي 00:19

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن بلاده تريد تغييرا وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية.

وأفاد بلينكن الصحافيين: "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطعا في العلاقة ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر انسجاما مع مصالحنا وقيمنا".

وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر يوم الجمعة ذكر أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

فرانس24/ رويترز

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