دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

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صورة وزعتها وكالة الأنباء السعودية يظهر فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة في الرياض في 9 من كانون الأول/ديسمبر 2018.

توالت السبت ردود الفعل الخليجية المؤيدة لموقف السعودية الرافض للتقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان "أجاز" عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي. فقد أعربت كل من البحرين والإمارات وسلطنة عمان عن تضامنها مع الرياض في رفضها للتقرير وثقتها بنزاهة أحكام القضاء السعودي في هذه القضية.

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أعربت عدة بلدان خليجية السبت عن تضامنها مع موقف المملكة العربية السعودية الرافض لتقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر بالأمس الجمعة ويحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

البحرين

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية في وقت متأخر الجمعة أن البحرين عبرت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رفع للكونغرس الأمريكي عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقالت الوكالة "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة". وأضافت "تؤكد مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

الإمارات

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات السبت أن أبو ظبي تؤيد موقف السعودية من تقرير نشرته المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقالت الوكالة "أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية".

سلطنة عمان

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

فرانس24/رويترز

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