أبرز ردود الفعل الدولية على تقرير المخابرات الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

وردت ردود فعل دولية كثيرة على التقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان "أجاز" عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي.

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تفاعل العالم مع تقرير للمخابرات الأمريكية صدر يوم الجمعة وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله في عام 2018.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية: "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية: "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة". وأضافت: "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل".

من جهتها، خبيرة الأمم المتحدة أجنيس كالامار كتبت على فيس بوك: "مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها".

"ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد"

وتابعت: "ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين - باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت في بيان: "يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة".

وأضافت: "يقف الكونغرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا. ونحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان ".

"كان هذا قتلا وعملا بشعا..."

وزير الخارجية الكندي مارك جارنو صرح أمام الصحافيين: "كان هذا قتلا وعملا بشعا... سننظر في التقرير الذي صدر اليوم ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل".

وقال فريد رايان، الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" التي كان يكتب فيها خاشقجي: "منذ اليوم الذي قتل فيه هذا الصحفي البريء بوحشية، طالبنا بأمرينمهمين: الكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وقد كشف إصدار التقرير اليوم الحقائق. والآن، يجب أن يحاسب الرجل الذي سمح بهذا القتل الوحشي".

فرانس24/ رويترز

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