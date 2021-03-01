خطيبة الصحافي جمال خاشقجي تدعو لـ"معاقبة" ولي العهد السعودي "من دون تأخير"

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بعد ثلاثة أيام من نشر تقرير استخباراتي أمريكي يوجه اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي، دعت خديجة جنكيزخطيبته في بيان الاثنين إلى "أن يعاقب ولي العهد...من دون تأخير".

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دعت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، الاثنين إلى "معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دون تأخير" بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي، يتهمه بإجازة العملية.

وقالت خديجة جنكيز في بيان صدر بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير "من الضروري أن يعاقب ولي العهد الذي أمر بالقتل الوحشي لشخص بريء، من دون تأخير".

وعلى خلفية نفس التقرير، كان مدافعون عن حقوق الإنسان طالبوا بـ"مساءلة ومعاقبة" ولي العهد السعودي، وذلك "بتجميد أمواله ومنعه من السفر".

فرانس24/أ ف ب

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