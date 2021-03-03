جو بايدن: ستكون لدينا لقاحات كافية ضد فيروس كورونا لجميع البالغين الأمريكيين "بحلول نهاية مايو"

جو بايدن في البيت الأبيض، في 2 آذار/مارس 2021.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستكون لديها "بحلول نهاية أيار/مايو" جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين.

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء خلال إعلانه من البيت الأبيض عن اتفاق توصلت إليه شركتا تصنيع الأدوية "ميرك" و"جونسون آند جونسون"، أن بلاده ستكون لديها "بحلول نهاية أيار/مايو" جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين.

وقال بايدن: "نحن الآن في طريقنا لأن نوفر بحلول نهاية أيار/مايو كميات من اللقاحات كافية لجميع البالغين في أمريكا". وأضاف بأن "هذا تقدم. إنه تقدم مهم"، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا لا يعني أن جميع البالغين الأمريكيين سيتمكنون من تلقي اللقاح بحلول نهاية أيار/مايو.

وأوضح أن "توفير اللقاح لا يكفي. نحن بحاجة إلى مُلقحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأمريكية".

وتوصلت الشركتان العملاقتان في مجال الصناعات الدوائية "ميرك" و"جونسون آند جونسون" إلى اتفاق تعهدتا فيه بالتعاون لإنتاج اللقاح الذي طورته "جونسون آند جونسون".

وقال بايدن إن مراكز إنتاج اللقاحات التابعة لشركة "جونسون آند جونسون" ستعمل الآن "24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع".

وفي نهاية الأسبوع الماضي حصل لقاح "جونسون آند جونسون" على ترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للبالغين. ولهذا اللقاح ميزتان لوجستيتان مهمتان: يُعطى بجرعة واحدة فقط ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة المنزلية.

فرانس24/ أ ف ب

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