مشروع قرار أوروبي-أمريكي لدى وكالة الطاقة الذرية لإدانة تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي

العلم الإيراني. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علا غرة 3 دقائق

سيعرض الأوربيون والولايات المتحدة مشروع قرار على وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي، حسب ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثلاثاء. من جهته، طلب الرئيس ايمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي أن تقوم طهران "ببادرات واضحة" و"بشكل عاجل" للعودة الى "احترام التزاماتها" في الملف النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.