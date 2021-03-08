البرازيل: المحكمة العليا تلغي الإدانات ضد لولا دا سيلفا ما يتيح له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بعد التصويت في مركز اقتراع خلال الانتخابات البلدية في ساو برناردو دو كامبو، البرازيل، 15 نوفمبر، 2020.

ألغى قاض في المحكمة العليا في البرازيل الإثنين الإدانات بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهمة الفساد التي أصدرتها محكمة كوريتيبا الواقعة بجنوب البلاد في أربع قضايا بداعي أنها "غير مخولة" للبت فيها. وبهذا القرار سيكون بإمكان لولا دا سيلفا الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022 ومنافسة الرئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو.

إعلان اقرأ المزيد

أصدر قاض في المحكمة العليا في البرازيل الإثنين أمرا بإلغاء الإدانات الصادرة في حق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الملاحق في تهم فساد.

ويسمح قرار إلغاء التهم للولا بالترشح للانتخابات الرئاسية في 2022 ومنافسة الرئيس الحالي جايير بولسونارو.

واتخذ القاضي إدسون فاشين هذا القرار الذي كان له وقع كبير في البرازيل بحجة أن محكمة كوريتيبا في جنوب البرازيل التي حكمت على لولا في أربع قضايا "غير مخولة" البت في هذه الملفات.

وبات النظر في هذه القضايا من صلاحية محكمة فدرالية في برازيليا. وبانتظار صدور الأحكام، استعاد الرئيس اليساري السابق (2003-2010) حقوقه السياسية.

وجاء في تغريدة على حساب حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980، "لولا بريء".

وأمضى لولا (75 عاما) سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتهمة الفساد، بين نيسان/أبريل 2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأفرج عنه بقرار بالإجماع للمحكمة العليا لكنه منع من الترشح للانتخابات.

وعند إدخاله السجن كان رئيس البلاد السابق الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بحسب نتائج استطلاعات الرأي.

وبعد مرور سنتين ونصف السنة، يبدو لولا الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات المقبلة في 2022. فقد أبدى 50% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم استعدادهم للتصويت له في مقابل 44% للرئيس الحالي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك