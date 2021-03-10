الكونغرس الأمريكي يتبنى خطة بايدن الاقتصادية الضخمة في انتصار كبير له منذ توليه الرئاسة

تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء من الحصول على موافقة الكونغرس على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم، في انتصار كبير له بعد 50 يوما من وصوله إلى البيت الأبيض. ولاقت الخطة المقدرة بـ1900 مليار دولار موافقة 220 صوتا، في مقابل رفضها من 211 آخرين بينهم ديمقراطي.

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نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم، في انتصار كبير له بعد 50 يوما من وصوله إلى البيت الأبيض.

ولاقت الخطة المقدرة بـ1900 مليار دولار موافقة 220 صوتا، في مقابل رفضها من 211 آخرين بينهم ديمقراطي. ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي الجمعة على الخطة، في الوقت المناسب لتجنب تعليق مخصصات البطالة الاستثنائية.

فرانس24/ أ ف ب

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