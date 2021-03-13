بوليفيا: اعتقال الرئيسة الانتقالية السابقة بتهمة الإرهاب على خلفية تحقيق بشأن "انقلاب"

رئيسة بوليفيا الانتقالية السابقة جانين أنييز بعد توقيفها في العاصمة لاباز، 13 آذار/مارس 2021.

اعتقلت الشرطة البوليفية السبت الرئيسة الانتقالية السابقة للبلاد جانين أنييز بتهم الإرهاب والعصيان على خلفية دورها في الإطاحة بسلفها إيفو موراليس، فيما تعتبره الحكومة الحالية للبلاد محاولة انقلاب.

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تم توقيف الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز السبت على خلفية ما تعتبره الحكومة محاولة انقلاب ضد سلفها ومنافسها السياسي إيفو موراليس، ووجهت إليها تهم الإرهاب والعصيان.

واعتقلت الشرطة أيضا عددا من الوزراء ممن دعموا الحكومة الانتقالية للسياسية المحافظة، التي حكمت لعام بعد فرار موراليس من هذا البلد الواقع في منطقة الأنديز في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد انتخابات متنازع على نتيجتها، على ما ذكرت وسائل إعلام.

وتأتي الاعتقالات بعد أشهر من عودة موراليس إلى البلاد وإثر انتخابات جديدة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 أسفرت عن فوز لويس آرسي مرشح حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الذي أسسه موراليس الذي حكم البلاد من 2006 إلى 2019.

ويسيطر الحزب اليساري الآن على الرئاسة والكونغرس.

وكتب وزير الدولة في الحكومة كارلوس إدواردو ديل كاستيو على تويتر وفيس بوك "أبلغ الشعب البوليفي أنه تم اعتقال جانين أنييز بالفعل وهي الآن في قبضة الشرطة". وهنأ كاستيو الشرطة على "العمل العظيم" في "المهمة التاريخية لإرساء العدالة" للشعب البوليفي.

وأصدر المدعي العام في بوليفيا الجمعة مذكرة اعتقال بحق أنييز وآخرين بتهم الإرهاب والعصيان والتآمر.

ونشرت أنييز نسخة من المذكرة على تويتر وعلقت أن "الاضطهاد السياسي بدأ". وتابعت أن الحكومة تتهمها "بالمشاركة في انقلاب عسكري لم يحدث أبدا". وبث التلفزيون الرسمي صباح السبت صورا لأنييز وهي تصل مطار لاباز رفقة كاستيو وعدد من رجال الشرطة.

وفي تصريحات مقتضبة للصحافيين، نددت الرئيسة الانتقالية السابقة بتوقيفها الذي عدته "غير قانوني". ولم يتسن التأكد على الفور من المكان الذي اقتيدت إليه.

وشهدت بوليفيا أزمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وغموض النتائج التي جاءت لمصلحة موراليس الذي فاز بولاية رئاسية رابعة على التوالي.

واعتبرت المعارضة أن الانتخابات شابها تزوير. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع. وتخلى الجيش في نهاية المطاف عن موراليس الذي لجأ إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين. وتم تشكيل حكومة موقتة حتى تنظيم انتخابات جديدة. لكن موراليس عاد إلى البلاد قبل عدة أشهر واسترجع قيادة حزبه اليساري الحاكم حاليا.

وتعد أنييز، المحامية السابقة، معارضة شرسة منذ أمد طويل لليساري موراليس الذي دأب على وصفها "بالسيناتورة اليمينية المروجة للانقلاب".

فرانس24/ أ ف ب

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