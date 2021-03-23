وزير الخارجية الأمريكي يتعهد من بروكسل بإعادة بناء وتنشيط حلف شمال الأطلسي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (وسط الصورة) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقر الحلف في بروكسل، 23 آذار/مارس 2021.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختام اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إن بلاده تريد "إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول". وأكد بلينكن أن واشنطن لا تزال تراجع خياراتها في أفغانستان، وأنها ستستشير حلفاءها بهذا الشأن.

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عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن تعهد بلاده بإعادة بناء وتنشيط حلف شمال الأطلسي وإطلاع الحلفاء على أي خطط أمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.

وفي أول زيارة لمقر حلف شمال الأطلسي قال بلينكن إن الحلف يمر بلحظة حاسمة في مواجهة تهديدات في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تغير المناخ.

وقال للصحافيين بعد الاجتماع مع ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف "جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ".

وأضاف "تريد الولايات المتحدة إعادة بناء شراكاتها، نريد تنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول".

وبعد أربعة أعوام من الخلاف مع واشنطن خلال رئاسة دونالد ترامب، الذي وصف الحلف بأنه "عتيق"، رحب الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي بتغير لهجة إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

وطرح ستولتنبرغ مجالات يمكن تحديثها في الحلف في المدى المتوسط وتحتاج دعما أمريكيا، وتشمل إجراءات تتعلق بالمناخ وتمويل أكثر استدامة للعمليات العسكرية.

وردا على سؤال بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان قال بلينكن إن مراجعة أمريكية للخيارات لا تزال مستمرة، مضيفا أنه سيستمع إلى الحلفاء وسيستشيرهم. وسيبحث وزراء خارجية الحلف الوضع في أفغانستان خلال اليومين المقبلين في بروكسل.

فرانس24/ رويترز

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