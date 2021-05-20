"المقاومة الرقمية" تجرد العربية من نقاطها للتحايل على خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي وتفادي حظر المنشورات الداعمة للفلسطينيين

في خضم التصعيد الدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات المكتوبة باللغة العربية غير المنقوطة. إذ يؤكد مستخدومها أن استعمال هذه اللغة لدعم القضية الفلسطينية يعرض ما يتداولونه للحجب بسبب "حساسيتها وتناقضها مع قوانين النشر الخاصة بالمواقع"، وفقا للرسائل التي تبعثها المواقع للمستخدمين، فيلجؤون إلى هذه الحيلة لمراوغة وخداع الخورزميات الخاصة بهذه المنصات. فهل نجحت هذه اللغة الخالية من النقاط في مهمتها؟

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لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا هاما في تداول المعلومات والصور والفيديوهات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الذي بدأ في العاشر من مايو/أيار الجاري، والذي يعتبر، طبقا للمحللين، الأسوأ منذ عام 2014.

وسرعان ما تحولت منصات التواصل إلى ما يشبه "ساحة حرب افتراضية" بين مؤيدي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والمناصرين للشعب الفلسطيني.

وبدأ السجال الإلكتروني بحرب الهاشتاغات، حيث انتشر في بداية الأمر بكثافة وسم saveelsheikhjarrah#، #انقذوا_حي_الشيخ_جراح ليلحقه وسم #غزة_تحت_القصف Gazaunderattack# العالم أجمع.

وشارك العديد من مشاهير العالم في تفعيل ونشر هذا الوسم الأخير، ما ساهم في إلقاء الأضواء بصفة أكبر عما يحدث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وحين بدأت ردود الفعل الدولية بشأن النزاع الدموي في الظهور، اتهم بعض النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيس بوك وتويتر وإنستاغرام بالاصطفاف مع المواقف السياسية والدبلوماسية للقوى العظمى، عبر رصد وحظر بعض المحتويات المؤيدة للفلسطينيين بحجة "مخالفة معايير النشر" الخاصة بالتطبيق أو المنصة الإلكترونية.

وأكد خبير متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات لفرانس24، أنه تم بالفعل مصادرة وحجب العديد من الحسابات عندما نشرت محتويات صنفت "بالحساسة"، وأضاف أن هذا الحجب يتم بشكل تلقائي أي عبر تعرف أوتوماتيكي من قبل الموقع أو المنصة، ومن الممكن أن تتم إزالتها في حالة إبلاغ المسؤولين عن الموقع بذلك.

وتابع الخبير، أن هناك بعض الدول العربية التي تلجأ إلى تعديل خوارزميات محركات البحث الخاصة بها لحجب بعض المعلومات والمواقع الداعمة للفلسطينيين. وأوضح أن مستخدم فيس بوك في بلاد عربية لا يظهر له المحتوى الذي يظهر لمستخدم آخر في بلد أوروبي، أي أن من حق شركة التواصل أن تتبع القوانين الأمنية لبعض البلدان، ولكن ما حدث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية أثبت اتفاق بعض الشركات على حذف المحتويات كاملة أيا كانت البلاد التي نشرت فيها.

وأمام اتهامات الحظر هذه، رفض بعض رواد مواقع التواصل "تجريدهم من سلاحهم الوحيد" وهو نشر ما يحدث على أرض الواقع، كما هو حال الصحافية الفلسطينية الأمريكية مريم البرغوثي التي كانت تسلط الضوء على الاحتجاجات ضد طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأثناء التقييد المؤقت لحسابها، جرى استبدال كل تغريدة من الصحافية بالرسالة التالية

"حساب مريم البرغوثي غير متاح مؤقتا لأنه ينتهك سياسة وسائط تويتر".

Important point, my account was suspended then reinstated without me having to do much, because you all spoke up. For that, thank you all for being so quick, for refusing to just be shocked. Thank you for those that offered your own accounts for me to use. let’s do it for others! https://t.co/1beziuxmuS — مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) May 12, 2021 تغريدة الصحافية الفلسطينية الأمريكية مريم البرغوثي تتحدث عن حظر تويتر لحسابها

"المقاومة الرقمية" عبر حيل لخداع "الخوارزميات"

وللتحايل على هذا الحظر الذي كشف العديد من النشطاء تعرضهم له، لجأ الكثيرون إلى استخدام حيل مختلفة لإفشال ما يعرف بـ"الخوارزميات" الخاصة بالمواقع المعنية والتحايل عليها بهدف نشر المحتوى دون التعرض لحذف المنشور أو تعطيل بعض الحسابات.

الحجب الرقمي لمنشورات فلسطين © إنستاغرام

وتعتبر الخوارزميات، مجموعة من مفاتيح المعلومات المرتبطة ببعضها البعض والمتسلسلة، والتي تعمل على قراءة وتحليل المحتويات الخاصة بالموقع المعني. وترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، وهو عالم رياضيات وفلك وجغرافيا، له العديد من المؤلفات الرياضية من أهمها "كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة".

ومن بين هذه الحيل، التي يعتقد البعض أنها ناجعة بينما يرى البعض الآخر أنها غير مفيدة، يأتي تفريق حروف بعض الكلمات سواء عن طريق نقاط أو عن طريق ترك مسافة بين حروف الكلمة الواحدة. كما يحاول البعض أيضا استخدام نفس الكلمات العربية ولكن مع استبدال حرف واحد باللغة اللاتينية.

صورة لمنشور إنستاغرام قام بتقسيم كلمة فلسطين وفصلها بنقطة لتحدي الحظر © إنستاغرام

وعلى رأس هذه الحيل تأتي طريقة كتابة المنشور كله باللغة العربية ولكن دون نقاط.

"أبجدية بدون نقاط" سلاح رواد التواصل الاجتماعي لمواجهة الحجب الإلكتروني

وللتصدي لهذه الحرب الإلكترونية، لجأ المستخدمون العرب أو مستخدمو اللغة العربية إلى استعمال موقع "تجاوز"، أو موقع س للرسم العربي القديم، بالإضافة إلى تطبيق "اكتب".

صورة لموقع اكتب © مواقع التواصل الاجتماعي

فيمكن تطبيق "اكتب" مستخدمي أندرويد من كتابة المنشور بتجريده من النقاط وبذلك يتم خداع الخوارزميات التي تفشل في التعرف على الكلمات ضمن قاموس المحظورات، إلا في حال تم تحديث هذا القاموس. أما موقع "تجاوز"، فهو عبارة عن مبادرة مجموعة مصرية لدعم ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، عن طريق تشفير النصوص وتمويه الكلمات لتعجز كذلك الخوارزميات عن كشفها.

ولم يجد كثير من المستخدمين صعوبة في فهم وقراءة تلك "الشفرات"، وهو ما شجع الكثيرين على الاعتماد عليها في مواضيع متنوعة، واثقين من نجاعتها في مواجهة نظام الخوارزميات.

صورة لموقع تجاوز الذي يعمل على فك شفرات وخداع الخوارزميات © مواقع التواصل الاجتماعي

وطبقا للخبير، فقدت لاقت هذه الحيل نجاحا ورواجا على بعض المنصات لكن سرعان ما فهمها المسؤولون. فقد قامت بعض المواقع مثل إنستاغرام بتحديث خوارزمياتها لكي يستمر حجب "المضامين الحساسة" التي تتنافى مع سياسة المنصة. وعادة ما يضع هذا الموقع تحديدا شارة أو صفحة بها تحذير من "حساسية" المحتوى، لكن فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد لجأ الموقع إلى حجب المنشورات. ويقوم العاملون في الموقع المعني ببرمجة لوغاريتماته لكي تقوم هي بدورها بالتعرف على بعض الكلمات وحذف المنشور التي ذكرت فيه بشكل تلقائي.

"خوارزميات الاضطهاد"

في هذا السياق كتبت الدكتورة صفية نوبل في كتابها بعنوان "خوارزميات الاضطهاد" الذي تم إصداره عام 2018 أن هناك ما يعرف باسم "الانحياز الرقمي في الخوارزميات". إذ ترى وجود "اضطهاد ممنهج" في التكنولوجيا الرقمية، يساهم في استمرارية قمع مجتمعات عانت وتعاني من الاضطهاد والظلم التاريخي كالاستعمار، والعبودية، والعنصرية، ورهاب المثليين، والتمييز على أساس الجنس والجندر.

وأوضحت "أن ما يحدث على خلفية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس معزولًا عن هذه المنظومة التكنولوجية غير العادلة، فعلى سبيل المثال، تستخدم أكثر الأدوات التكنولوجية تطورا لرقابة الفلسطينيين ومحو منشوراتهم ومراقبتهم، وملاحقتهم، وتهديدهم وابتزازهم".

مها فريد

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