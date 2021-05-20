مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشكيل لجنة تحقيق مستلقة في أحداث الكابيتول

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أنصار دونالد ترامب بعد اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

في مقترح أيده عدد من النواب الجمهوريين، أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير عندما اقتحمه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

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صادق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير/ كانون الثاني حين هاجمه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وشارك في تأييد الاقتراح عدد واضح من الجمهوريين الذين تحدوا مساعي زعامات الحزب لمنع إقراره.

وعلى مدى اليومين الماضيين سعى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجهاض مشروع القانون الذي تقدم به الحزبان الرئيسيان لإنشاء لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي خلّفت خمسة قتلى. وأيد 252 من أعضاء مجلس النواب إنشاء اللجنة مقابل اعتراض 175 عضوا.

وسيحال مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ. ويشير عدد الجمهوريين الذين أيدوا التحقيق المستقل، وهو 35 من بين 211 عضوا جمهوريا، إلى حدوث تصدعات في جبهة دفاع الحزب عن ترامب في تصويت رئيسي.

وبعد ستة أشهر من هزيمته الانتخابية ما زال ترامب الذي أفلت مرتين من إجراءات العزل، يتمتع بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين. وقد استقر في منزله الفخم في مارالاغو في ولاية فلوريدا. وقد طرد من شبكتي تويتر وفيس بوك لتشجيعه أنصاره على غزو مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير.

لكن يبدو أن الناخبين الجمهوريين ما زالوا يؤيدونه. فقد كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز نهاية الأسبوع الماضي أن 67 بالمئة منهم لا يعتبرون جو بايدن رئيسا منتخبا بشكل شرعي.

فرانس24/رويترز/ أ ف ب

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