بيلاروسيا: رومان بروتاسيفيتش يظهر في فيديو "يعترف فيه" بدوره في تنظيم الاحتجاجات ضد لوكاشينكو

ظهر الصحافي والمدون المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش الذي قامت سلطات بلاده بإجبار طائرة على الهبوط في مينسك للقبض عليه، في مقطع فيديو على تطبيق تليغرام قال فيه إنه رهن الاحتجاز في انتظار محاكمته في مينسك واعترف خلال المقطع بدوره في "تنظيم الاحتجاجات الشعبية " في العاصمة مينسك ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو العام الماضي. ويعتقد أنصار الصحافي المعارض أن الاعتراف صور تحت الإكراه.

إعلان اقرأ المزيد

ظهر المدون رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقلته سلطات بلده بيلاروسيا عندما أُجبرت طائرة تابعة لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك، في مقطع فيديو نشر الاثنين على الإنترنت يقول فيه إنه بصحة جيدة ويعترف بالقيام بدور في "تنظيم الاحتجاجات الحاشدة" في مينسك العام الماضي.

وظهر بروتاسيفيتش على عدة قنوات على تطبيق تليغرام وهو يرتدي قميصا داكن اللون وقال إنه في منشأة للاحتجاز قبل المحاكمة في مينسك ونفى ما ورد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته من مشاكل في القلب. وبدا أن هناك بقعة سوداء صغيرة على جبهته.

ورفض أنصاره على الفور هذا الاعتراف وقالوا إنه أدلى به بالإكراه.

كان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو (66 عاما) قد واجه أكبر تحد لحكمه المستمر منذ نحو 27 عاما من المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد إعلان فوزه في انتخابات العام الماضي قائلين إنها مزورة.. وينفي لوكاشينكو تزوير الانتخابات ويتهم الغرب بدعم المظاهرات.

واعتقلت السلطات نحو 35 ألفا منذ بدء المظاهرات في آب/أغسطس 2020.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك