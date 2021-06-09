فيروس كورونا: الولايات المتحدة ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر للدول الفقيرة

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عقاقير وحقن للقاح بايونتيك-فايزر تنتجها شركة شوت في مقرها في ماينز في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

في ظل الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة لتأخرها في مشاركة اللقاحات عالميا، ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه إلى شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا من أجل منحها لدول أخرى. وسيتم توزيع هذا العدد من اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس الذي سيمنحها لنحو 92 بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

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ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا لنحو 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض وللاتحاد الأفريقي خلال العامين المقبلين.

ونقلت واشنطن بوست عن ثلاثة مصادر مطلعة على الملف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن الأمر خلال قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وسيتم تقديم التبرعات من خلال برنامج كوفاكس الذي يوزع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بدعم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وبدأ بايدن الأربعاء يلمح إلى المسألة عندما سئل حولها قبيل توجهه إلى بريطانيا. وأجاب عن سؤال إن كانت لديه استراتيجية لتوزيع اللقاحات في العالم، "لدي واحدة وسأعلنها". وقالت نيويورك تايمز إن 200 مليون جرعة ستوزع خلال العام الجاري في مقابل 300 مليون العام المقبل. كما ذكر مصدر آخر أن منسق جهود مكافحة كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس وفريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا تفاوضوا بشأن الخطة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات حادة في الأشهر الأخيرة لتأخرها في مشاركة اللقاحات عالميا. إلا أن البيت الأبيض يسعى حاليا إلى قيادة هذا الملف. وامتنع البيت الأبيض وشركة فايزر عن التعليق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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