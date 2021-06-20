الولايات المتحدة: قتيل على الأقل إثر دهس شاحنة مشاركين في مسيرة للمثليين بفلوريدا

شاحنة تدهس مشاركين في مسيرة لمثليي الجنس في ويلتون مانورز بفلوريدا. الولايات المتحدة في 19 يونيو/حزيران 2021.

لقي شخص على الأقل مصرعه السبت بعد أن دهس سائق شاحنة عددا من المشاركين في مسيرة لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما أفاد الإعلام المحلي. ورغم أن دوافع السائق الذي قبض عليه وأودع الحبس الاحتياطي لم تتضح، إلا أن رئيس بلدية فورت لودرديل الذي كان حاضرا، وصفه بـ"الهجوم الإرهابي".

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أقدم سائق شاحنة على صدم عدد من الأشخاص كانوا متجمعين للمشاركة في مسيرة لمثليي الجنس في الولايات المتحدة السبت، ما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل، حسب وسيلة إعلام محلية.

والحادثة التي لم يعرف لحد الساعة ما إذا كانت هجوما متعمدا، وقعت لدى انطلاق مسيرة المثليين التقليدية في مدينة ويلتون مانورز بفلوريدا (جنوب شرق)، قرب فورت لودرديل.

وقد تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة وأودع الحبس الاحتياطي.

وكانت الشاحنة في خط السير نفسه مع آليات أخرى مشاركة في المسيرة، لكن سائقها زاد السرعة وصدم عدة أشخاص، حسبما أورد موقع "10 نيوز" وهي وسيلة إعلام محلية.

UPDATE: Driver and victims of Pride parade crash were all part of Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus. Chorus president doesn't believe it was an attack. https://t.co/wB6LPBJ0ND — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 20, 2021

وتعليقا على الحادث، قال رئيس بلدية فورت لودرديل دين ترانتاليس الذي كان حاضرا خلال العرض، إن رجلين على الأقل صدمتهما السيارة وتوفي أحدهما.

وتابع ترانتاليس أن الشاحنة استهدفت في الواقع سيارة عضو الكونغرس الديمقراطية ديبي ووسرمان شولتز التي كانت في داخلها، لكنها نجت في نهاية المطاف. مضيفا "هذا هجوم إرهابي على مجتمع المثليين".

فرانس24/ أ ف ب

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