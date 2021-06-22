فيروس كورونا: لقاح "أبدالا" الكوبي فعال بنسبة 92.28%

أصبحت كوبا قاب قوسين أو أدنى من إطلاق لقاح "أبدالا" ضد فيروس كورونا، وهو حاليا في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، وقد أظهر أنّه فعّال بنسبة 92,28%، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد. وسارع الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إلى تهنئة بلاده على هذا الإنجاز. يذكر أن معهد فينلاي الكوبي للّقاحات أعلن السبت عن تطوير لقاح آخر أطلق عليه تسمية "سوبيرانا 2" ويؤمّن فعالية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من ثلاث جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه بالكامل ضدّ كوفيد-19.

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في سابقة في أمريكا اللاتينية، أفادت مجموعة دوائية حكومية كوبية الاثنين أنّ "أبدالا"، اللّقاح التجريبي الذي يطوّره أحد مختبراتها ضد فيروس كورونا، أظهر أنّه فعّال ضدّ كوفيد-19 بنسبة 92,28%.

فقد أعلنت مجموعة "بيوكوبافارما" في تغريدة على تويتر أنّ "أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات".

وقد وصل هذا اللّقاح التجريبي إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر حزيران/يونيو الجاري أو مطلع تموز/يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

وسارع الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل إلى تهنئة بلاده على هذا الإنجاز. ففي تغريدة على تويتر، قال دياز-كانيل الذي تخضع بلاده لحظر أمريكي إنّ "علماءنا في معهد فينلاي ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذين يواجهون جائحتين (كوفيد والحظر) تغلّبوا على كلّ الصعاب وأعطونا لقاحين فعّالين للغاية: سوبيرانا 2 وأبدالا".

لقاحان كوبيان

يذكر أن معهد فينلاي للّقاحات أعلن السبت عن تطوير لقاح آخر أطلق عليه تسمية "سوبيرانا 2" ويؤمّن فعالية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من ثلاث جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه بالكامل ضدّ كوفيد-19. وقال يومها مدير المعهد فيثنتي بيريز للصحافيين إنّ هذه النتيجة "مريحة" لأنّها تشمل النسخ المتحوّرة من الفيروس المنتشرة حالياً في كوبا.

ومن المتوقّع أن يحصل هذا اللقاح التجريبي أيضاً على الترخيص الرسمي باستخدامه قريباً.

وإذا حصل هذان اللّقاحان على التراخيص كما هو متوقّع ستصبح كوبا أول دولة في أمريكا اللاتينية تطوّر لقاحات مضادّة لكوفيد-19 وتنتجها على الرّغم من الصعوبات التي يواجهها علماؤها بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها منذ 1962 والذي تم تشديده في عهد رئيس الولايات المتّحدة السابق دونالد ترامب.

وبسبب هذا الحظر باشرت كوبا منذ الثمانينيات بتطوير أدويتها الخاصة. وثمانية من اللّقاحات الـ13 التي تستخدمها الجزيرة في حملة التلقيح، محليّة الصنع.

وحدّدت الحكومة الكوبية هدفاً يقضي بتلقيح 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 11,2 مليون نسمة بحلول آب/أغسطس، على أن يتم تلقيح الجميع قبل نهاية السنة.

فرانس24/أ ف ب

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