واشنطن تعتزم إخراج المترجمين العاملين معها في أفغانستان قبل انسحاب قواتها

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مترجمون أفغان سابقون يتظاهرون في وسط كابول مع بدء سحب القوات الاميركية في أبريل/نيسان

مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تخطط واشنطن لإخراج المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأمريكي في ظل خشيتهم من أعمال انتقامية. ويأمل نحو 18 ألف من هؤلاء المترجمين الأفغان الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة. ويهدد القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بإحداث شعور بالأزمة في أفغانستان قبل يوم واحد من لقاء بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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أكد مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن تنوي إخراج مواطنين أفغان عملوا مترجمين فوريين لدى الجيش الأمريكي وباتوا يخشون أعمالا انتقامية وذلك قبل انجاز انسحاب قواتها من البلاد

والهدف من هذا الإجراء هو تأمين حماية للأشخاص المعنيين خارج أفغانستان خلال مرحلة درس طلب الهجرة الذي تقدموا به.

ويهدد القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بإحداث شعور بالأزمة في أفغانستان قبل يوم واحد من لقاء بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني لإجراء محادثات تهدف إلى إبراز الإحساس بالشراكة رغم الانسحاب العسكري الأمريكي.

يأتي اللقاء في البيت الأبيض في الوقت الذي يشن فيه مقاتلو حركة طالبان هجوما كبيرا في أفغانستان مما زاد من مخاوف الكونغرس الأمريكي بشأن المترجمين الأفغان الذين عملوا لصالح الجيش الأمريكي خلال العقدين الماضيين وشن طالبان عمليات انتقامية بعد رحيل القواتالأمريكية.

وأوضح المسؤول "حددنا مجموعة من طالبي تأشيرات الهجرة الخاصة الذين عملوا مترجمين فوريين وسينقلون إلى خارج أفغانستان قبل انتهاء انسحاب القوات (...) من أجل اتمام مسار طلب التأشيرة".

ولم يوضح عدد الأشخاص المعنيين أو وجهتهم.

ويأمل نحو 18 ألف أفغاني عملوا مترجمين فوريين لدى القوات الأمريكية الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة إذ يخشون أعمالا انتقامية في حال عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول.

إجراءات طويلة

إلا أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا للغاية وقد يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم عالقين في كابول من دون تأشيرة في حال انهارت الحكومة الأفغانية بعيد رحيل القوات الأجنبية.

وأمر جو بايدن في نيسان/أبريل بسحب 2500 جندي لا يزالون منتشرين في أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر في ذكرى اعتداءات 2001 التي دفعت الولايات المتحدة إلى غزو أفغانستان.

ويحث الكثير من أعضاء الكونغرس ومن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إدارة بايدن على نقل الأفغان الذين تدرس طلباتهم إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية قبل أسابيع عدة أنها باشرت التحضيرات لعملية إجلاء واسعة قد تبطئ الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

فرانس24/ أ ف ب

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