البرازيل: المحكمة العليا توافق على التحقيق مع الرئيس بولسونارو في قضية لقاحات مضادة لفيروس كورونا

© أ ف ب

وافقت المحكمة العليا في البرازيل السبت على إجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقا مع الرئيس اليميني المتشدد جايير بولسونارو حول شبهات بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح مضاد لفيروس كورونا قيمتها 316 مليون دولار.

إعلان اقرأ المزيد

أعطت المحكمة العليا البرازيلية السبت الضوء الأخضر لإجراء مكتب المدعي العام الأعلى تحقيقا مع رئيس البلاد جايير بولسونارو فيما يتعلق بالتقصير في أداء الواجب في عملية شراء لقاح هندي مضاد لفيروس كورونا.

ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفة، وهو متورط في مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1,6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير/شباط مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة "بهارات بيوتك" لصناعة اللقاح.

وأشارت لجنة في مجلس الشيوخ، تحقق في أسلوب تعامل الحكومة مع الوباء، إلى شكوك حول المبالغة في الأسعار وفساد متعلق بهذا العقد. وبعد ظهور مزاعم بوجود مخالفات، علقت الحكومة العقد.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك