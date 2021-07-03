البرازيل: فتح تحقيق ضد الرئيس بولسونارو بشأن قضية فساد متعلقة بشراء لقاحات فيروس كورونا

© أ ف ب

فتح الادعاء العام في البرازيل تحقيقا في شبهات حصول الرئيس جاير بولسونارو على معلومات بشأن فساد في شراء لقاحات فيروس كورونا دون أن يبلغ عنها. وعقد مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات كوفاكسين هندية الصنع كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وبأن حليفا بولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها.

إعلان اقرأ المزيد

قال مكتب الادعاء العام في البرازيل الجمعة إنه فتح تحقيقا في مزاعم عن حصول الرئيس جاير بولسونارو على معلومات بشأن مزاعم فساد متعلقة بشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا بدون أن يقوم بالابلاغ عنها.

وأفاد مكتب الادعاء أنه أرسل إشعارا إلى المحكمة العليا الفدرالية عن فتح تحقيق في بلاغ تقدم به ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ اتهموا الرئيس رسميا بارتكاب مخالفات.

وسيحدد التحقيق الأولي ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى الرئيس.

ضغوط

والأسبوع الماضي، عقد مجلس الشيوخ جلسة استماع حول اتهامات متعلقة بصفقة شراء لقاحات كوفاكسين هندية الصنع كانت بمثابة واجهة لاختلاس ملايين الدولارات، وأن حليفا لبولسونارو هو العقل المدبر للخطة والرئيس على دراية بها.

وشهد مسؤول في وزارة الصحة أنه تعرض لضغوط "مفرطة" لإجباره على الموافقة على صرف أموال مقابل هذه الصفقة التي اشتبه في أن فواتيرها مبالغ بها.

وقال المسؤول وشقيقه لويس ميراندا، عضو الكونغرس المقرب من بولسونارو، إنهما نقلا الأمر إلى الرئيس الذي لم يتخذ أي إجراء.

وفي أعقاب هذه الادعاءات تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي ببلاغ رسمي أمام المحكمة العليا الفدرالية الاثنين ضد بولسونارو بتهمة ارتكابه مخالفات.

ويعد المدعي العام أوغوستو أراس الذي يقرر ما إذا كان يجب توجيه لائحة اتهام حليفا للرئيس، وكذلك نائبه أومبرتو جاك دي ميديروس.

وكان دي ميديروس قد طلب من المحكمة العليا رفض طلب أعضاء مجلس الشيوخ، لكن القاضية روزا ويبر رفضت وقالت إن مكتب المدعي العام لا يمكن أن يكون "متفرجا على أفعال ناتجة من صلاحيات رئاسة الجمهورية".

وهكذا أُجبر دي ميديروس على تقديم طلب الى المحكمة العليا للحصول على إذن لتحري معلومات عن القضية "ونقل الأدلة" التي جمعتها هيئات قضائية وتشريعية أخرى.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك