الولايات المتحدة: السلطات تهدم ما تبقى من المبنى المنهار في ميامي قبل مرور عاصفة "إلسا"

هدم المبنى السكني المنهار جزئيا في "شامبلين تاورز ساوث"، في سيرفسايد، فلوريدا، الولايات المتحدة، 4 يوليو/تموز 2021.

هدمت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية ما تبقى من المبنى الذي انهار في 24 حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل مرور العاصفة الاستوائية "إلسا" التي من المقرر أن تضرب فلوريدا الثلاثاء، مما قد يصعب السيطرة على بقاياه. واستخدمت السلطات متفجرات خاصة يتم التحكم فيها عن بعد في عملية تفجير ما تبقى من مبنى "شامبلين تاورز ساوث"، والذي تم تعليق البحث عن مفقودين فيه السبت استعدادا لعملية الهدم.

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جرى ليل الأحد الاثنين هدم ما تبقى من أجزاء المبنى المنهار في فلوريدا بواسطة متفجرات تم التحكم بها، على ما أظهرت لقطات تلفزيونية. وكانت دانييلا ليفين، عمدة مقاطعة ميامي-ديد، أعلنت أنّ ما تبقّى من المبنى الذي انهار في 24 حزيران/يونيو في فلوريدا سيتمّ هدمه ليل الأحد الاثنين تحسّبًا لوصول عاصفة استوائيّة.

وقالت ليفين في مؤتمر صحافي إنّ عمليّة الهدم ستتمّ بين الساعة 22,00 و03,00 بالتوقيت المحلّي (02,00 و07,00 بتوقيت غرينتش) باستخدام "متفجّرات صغيرة موضوعة في شكل استراتيجي".

وانهار الجزء الأكبر من المبنى المؤلّف من 12 طبقة ويُعرف باسم "شامبلين تاورز ساوث"، في منتصف ليل 24 حزيران/يونيو، وغطّت المكان سحابة من الغبار، في حادثة هي واحدة من أخطر كوارث المدن في تاريخ الولايات المتحدة. وقررت السلطات هدم بقية أجزاء المبنى خشية انهيارها بشكل لا يمكن السيطرة عليه أثناء مرور العاصفة الاستوائية "إلسا" المتوقعة الثلاثاء في فلوريدا.

وكانت السلطات تخشى انهيار بقيّة المبنى، ما يهدّد سلامة رجال الإنقاذ. وتفاقمت هذه المخاوف مع وصول العاصفة الاستوائيّة "إلسا" المتوقّعة الثلاثاء في فلوريدا.

وتمّ السبت تعليق عمليّات البحث عن المفقودين من أجل الاستعداد للهدم، فيما بلغ عدد ضحايا الكارثة 24 قتيلاً و121 جريحاً.

فرانس 24 / أ ف ب

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