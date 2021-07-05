بايدن يؤكد بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي سيطرة بلاده على فيروس كورونا رغم أنه "لم يهزم بعد"

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام نحو ألف ضيف في البيت الأبيض، في ذكرى الاستقلال.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال، بأن بلاده باتت اليوم "تسيطر" على الوباء مضيفا بأن الاحتفال هذا العام بذكرى الرابع من تمّوز/يوليو هي مناسبة خاصة "لأنّنا نخرج من سنة حالكة". ودعا في الوقت نفسه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس كورونا الذي لم "يُهزم" بعد، مشيرا إلى انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى على غرار متحور "دلتا".

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أمام نحو ألف ضيف في البيت الأبيض، في ذكرى الاستقلال أنّ بلاده باتت "تُسيطر" على فيروس كورونا ، إلا أنّه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس لم "يُهزم" بعد. واعتبر الرئيس الأمريكي أن تلقّي التطعيم في هذه الظروف هو "أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق".

وقال جو بايدن إنّ الرابع من تمّوز/يوليو الذي يُحيي ذكرى إعلان الاستقلال في 1776 هو "احتفال خاصّ هذا العام لأنّنا نخرج من سنة حالكة".

وأكّد في خطابه "نحن قريبون أكثر من أيّ وقتٍ مضى من إعلان استقلالنا عن الفيروس"، لكنّه حذّر من أنّ كوفيد-19 لم "يُهزم" بعد، في حين يثير الانتشار السريع للمتحوّر "دلتا" الشديد العدوى ومعدّل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وقال بايدن أمام حشد كبير من الضيوف في البيت الأبيض "كوفيد-19 لم يُهزم. نعلم جميعاً بأنّ متحوّرات قويّة قد ظهرت، مثل المتحوّرة دلتا".

فرانس 24 / أ ف ب

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