هايتي: دولة فقيرة أنهكتها الديكتاتورية والكوارث الطبيعية

© أ ف ب

عائلات لاجئة في مركز كارفور الرياضي في ضاحية العاصمة الهايتية بورت أو برنس في 16 حزيران/يونيو 2021

أصبحت هايتي - التي اغتيل رئيسها الأربعاء - في 1804 أول جمهورية سوداء تنعم باستقلالها بعد تمرد للعبيد بزعامة توسان لوفيرتور. لكنها عرفت أنظمة ديكتاتورية وعدم استقرار سياسي جعل منها أحد أفقر بلدان العالم حسب البنك الدولي. وعانت أيضا من الزلازل والأعاصير التي أنهكت سكانها الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر.

إعلان اقرأ المزيد

تقع دولة هايتي، التي اغتيل رئيسها جوفينيل مويز الأربعاء على يد مجهولين، في البحر الكاريبي. وهي بلد فقير يعاني من غياب مزمن للأمن ويشهد باستمرار كوارث طبيعية من زلازل وأعاصير.

أول جمهورية سوداء مستقلة

تشغل هايتي ثلث مساحة جزيرة هيسبانيولا الواقعة بين كوبا وبورتوريكو وتتقاسمها مع جمهورية الدومينيكان (على حدودها الشرقية). ويبلغ عدد سكانها 11,4 مليون نسمة حسب البنك الدولي.

تعتبر هايتي أول جمهورية سوداء مستقلة، في عام 1804، بعد تمرد للعبيد بقيادة توسان لوفيرتور. وكانت قبلها خاضعة للسيطرة الإسبانية حتى 1697 ثم الفرنسية.

سلسلة من الأنظمة الديكتاتورية تخللتها حكومات ديمقراطية

عرفت هايتي منذ استقلالها سلسلة من الأنظمة الديكتاتورية تخللتها حكومات ديمقراطية أو احتلالات أجنبية.

بين 1957 و1986، عاشت البلاد تحت سيطرة فرانسوا دوفالييه المعروف باسم "بابا دوك" ثم ابنه جان كلود ("بيبي دوك") من خلال فرق الموت. وبعدما طردته انتفاضة شعبية في 1986 توجه الابن للمنفى في فرنسا لمدة 25 عاما قبل أن يعود إلى هايتي حيث توفي في 2014.

في عام 1990، تم انتخاب القس جان برتران أريستيد في أول انتخابات حرة. لكن أطيح به في انقلاب عام 1991 ليذهب إلى المنفى ثم يعود إلى هايتي في عام 1994 بعد تدخل أمريكي. تولى أحد المقربين منه، رينيه بريفال، الرئاسة في 1996.

في عام 2001، أصبح جان برتران أريستيد رئيسا مرة أخرى. وتحت ضغوط أمريكية وفرنسية وكندية، ثم تمرد مسلح وثورة شعبية، استقال في 2004 وذهب إلى المنفى. وخلفه في المنصب رينيه بريفال في 2006، وهو الرئيس الهايتي الوحيد الذي أكمل فترتي ولايته التي أذن بها الدستور.

جوفينيل مويز يبقى في السلطة رغم انقضاء مدة ولايته

تم تنصيب جوفينيل مويز رئيسا في 2017 بعد أزمة انتخابية طويلة، لكن اعتبارا من 2020 وبدون برلمان قادر على العمل حكم بمراسيم. وأعلن القضاء انتهاء ولايته في السابع من شباط/فبراير 2021 لكنه بقي في السلطة معتبرا أن ما زال لديه عام لأنه انتخب في اقتراع ألغيت نتائجه بتهم تزوير وأعيد انتخابه بعد عام.

اغتيل جوفينيل مويز في منزله الأربعاء بعد يومين من تعيين رئيس وزراء جديد مسؤول عن تنظيم الانتخابات.

ستون بالمئة من سكان هايتي يعيشون تحت خط الفقر

تبقى هايتي أفقر دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حسب البنك الدولي، إذ يعيش نحو ستين بالمئة من سكانها تحت خط الفقر. وتم تصنيفها في المرتبة 170 من 189 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤشر التنمية البشرية الخاص بها.

وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا نسبته 3,8 بالمئة في 2020 بينما أدى وباء كوفيد إلى تفاقم التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، حسب البنك الدولي.

وهايتي واحدة من الدول القليلة التي لم تبدأ بعد حملة تطعيم ضد كوفيد-19.

زلازل وأعاصير

تواجه هايتي باستمرار كوارث طبيعية يتعرض لها 96 بالمئة من سكانها.

في 12 كانون الثاني/يناير 2010، ضرب زلزال بقوة سبع درجات العاصمة بورت أو برنس ومنطقتها ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي ألف شخص وجرح أكثر من 300 ألف آخرين وتشريد 1,5 مليون.

ويؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى إبطاء وصول مليارات من المساعدات الدولية التي تم التعهد بها أو عدم وصولها على الإطلاق.

في 2016، دمر الإعصار ماثيو هايتي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل وأضرار تبلغ قيمتها حوالى ملياري دولار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك