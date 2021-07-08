هايتي تحت الصدمة غداة اغتيال الرئيس جوفينيل مويز وتعلن الحداد لمدة أسبوعين

© أ ف ب

تعيش هايتي تحت تأثير الصدمة بعد اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز الأربعاء، وهو وضع يهدد بزعزعة استقرارها الهش أصلا. وأعلنت الحكومة الحداد لمدة أسبوعين بدءا من الخميس. وكان رئيس الحكومة بالوكالة كلود جوزيف قد قرر "إعلان حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد" بعد هذا الاغتيال، الذي لم تعرف هوية منفذيه، فيما تحدثت السلطات عن "مرتزقة محترفين".

إعلان اقرأ المزيد

خلّف اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز الأربعاء صدمة في البلاد ولدى المجموعة الدولية لا سيما وأنه يهدد بزعزعة استقرار هذه الدولة الهشة أساسا بشكل إضافي. وأعلن حداد وطني في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.

وبعد إعلان اغتيال الرئيس، شلت كل الأنشطة في بورت أو برنس وفي المدن الأخرى بحسب شهود. كما أغلق مطار المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزيف في خطاب أنه قرر "إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد" ما يعطي سلطات موسعة للحكومة لمدة 15 يوما.

ووصفت برناديت (44 عاما) هذا النبأ وكأنه "زلزال جديد يهز هايتي" بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 2010. وتساءلت مواطنة أخرى تدعى جاكلين عن دوافع المنفذين.

وقالت الأربعاء "من له مصلحة في اغتيال جوفينيل مويز؟ هذا لن نعرفه أبدا".

هوية المنفذين؟

وطالب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة الخميس بإحالة منفذي الاغتيال "إلى القضاء على وجه السرعة".

ولم تتسرب أي معلومات حتى الآن حول هوية ودوافع المنفذين لعملية الاغتيال التي تمّت في منزل الرئيس على أيدي مجموعة مسلحة حوالى الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأعلنت الشرطة مساء الأربعاء أن أربعة من "المرتزقة" الذين اغتالوا رئيس البلاد قُتلوا في حين اعتُقل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة الوطنية ليون شارل في تصريح عبر التلفزيون إن "أربعة مرتزقة قتلوا واثنين اعتقلا. تم تحرير ثلاثة شرطيين كانوا محتجزين كرهائن".

وأضاف أن الشرطة طاردت قتلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال التي وقعت قرابة الساعة الأولى من فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل مويز وإصابة زوجته بجروح.

وقال القاضي المكلف بالقضية إن جثته اخترقتها 12 رصاصة وتم نهب مكتبه وغرفته كما نقلت عنه وسائل الإعلام. وأصيبت زوجته بجروح ونقلت إلى فلوريدا لتلقي العلاج.

وبحسب رئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف فإن المهاجمين كانوا "أجانب يتحدثون الإنكليزية والإسبانية".

وبحسب سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكيت إدموند، فإن الكوماندوس كان مؤلفا من مرتزقة "محترفين" قدموا أنفسهم على أنهم مسؤولون في وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية.

دولة مهددة بزعزعة الاستقرار

ويهدد اغتيال الرئيس بزعزعة استقرار أفقر دول الأمريكيتين بشكل أكبر لا سيما وأنها تواجه أزمة سياسية وأمنية.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبقاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 26 أيلول/سبتمبر 2021 في موعدها مع دورة ثانية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بالوكالة كلود جوزف في اتصال هاتفي، "التزام" الولايات المتحدة بـ"العمل مع حكومة هايتي لدعم الشعب الهايتي والحكومة الديمقراطية والسلام والأمن" كما أعلن الناطق باسمه نيد برايس.

من هو الرئيس المغتال؟

جوفينيل مويز الذي كان في الثالثة والخمسين من عمره مقاول سابق، أسس عددا من الأنشطة التجارية في شمال البلاد الذي يتحدر منه. ودخل معترك السياسية في 2017 بشعار إعادة بناء الدولة الفقيرة.

وخاض حملته على وعود شعبوية، أسوة بجميع المرشحين في هايتي، لكنه بقي على لهجته حتى بعد انتخابه في 2017.

ولكن تاريخ انتخابه شكل مصدرا لأزمة سياسية. إذ تمسك مويز بالقول إن ولايته تنتهي في السابع من شباط/فبراير 2022، لكن آخرين اعتبروا أنها تنتهي في السابع من شباط/فبراير 2021.

وفاز مويز في انتخابات ألغيت نتائجها بسبب التزوير، وأعيد انتخابه بعد عام. وفي غياب برلمان، غرقت البلاد أكثر في أزمة عام 2020، ما أدى إلى أن يحكم مويز بموجب مرسوم ما زاد انعدام الثقة به.

وضع الدستور الحالي في 1987 بعد سقوط الدكتاتور دوفالييه وينص على أن "أي مشاورات شعبية بهدف تعديل الدستور في استفتاء، ممنوعة رسميا".

كان من المقرر إجراء استفتاء دستوري في نيسان/أبريل ثم أرجئ أول مرة إلى 27 حزيران/يونيو ثم مرة أخرى بسبب كوفيد-19، على أن يجري في 26 أيلول/سبتمبر. وهدف الإصلاح كان تعزيز صلاحيات الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك