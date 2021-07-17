الشرطة الكولومبية: مسؤول هايتي سابق أعطى الأوامر باغتيال الرئيس جوفينيل مويز

© أ ف ب

رجل شرطة يقف أمام رسم جداري للرئيس الهايتي الراحل جوفينيل مويز في بورت أو برنس، 15 تموز/ يوليو 2021

كشفت الشرطة الكولومبية الجمعة أن مسؤولا سابقا في وزارة العدل الهايتية هو من أمر اثنين من المرتزقة الكولومبيين باغتيال الرئيس جوفينيل مويز بعد أن أبلغهما في البداية أن مهمتهما هي اعتقاله. لكن الشرطة الكولومبية لم توضح ما إذا كان هذا المسؤول الهايتي قد تصرف بناء على أوامر جهات راعية وما هي الأسباب التي دفعته إلى إعطاء الأمر باغتيال مويز.

إعلان اقرأ المزيد

تستمر ملابسات اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز في التكشف، إذ حددت الشرطة الكولومبية الجمعة مسؤولا سابقا في وزارة العدل الهايتية على أنه الشخص الذي أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بأن مهمتهما كانت اغتيال مويز.

وقال الجنرال خوسيه فارغاس قائد الشرطة الكولومبية إن جوزيف فيليكس باديو "وهو مسؤول سابق في وزارة العدل عمل في وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة الاستخبارات العامة" التقى اثنين من المرتزقة الكولومبيين في بورت أو برنس.

وأثناء هذا اللقاء، أُبلغ العسكريان الكولومبيان السابقان دوبيرني كابادور وهيرمان ريفيرا "أنهما سيعتقلان رئيس" هايتي، كما قال فارغاس في مؤتمر صحفي.

وأضاف أنه "قبل أيام قليلة (من السابع من تموز/يوليو)، أبلغ جوزيف فيليكس باديو (...) كابادو وريفيرا بأن ما عليهما القيام به هو اغتيال رئيس هايتي".

وقتلت الشرطة الهايتية كابادور واعتقلت ريفيرا.

إلا أن الشرطة الكولومبية لم توضح ما إذا كان جوزيف فيليكس باديو قد تصرف بناء على أوامر جهات راعية أو الأسباب التي دفعته إلى إعطاء الأمر باغتيال مويز.

وذكرت الشرطة الهايتية التي تتعاون معها الشرطة الكولومبية، أنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس الهايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة.

وقتل جوفينيل مويز (53 عاما) في السابع من تموز/يوليو في مقر إقامته في بورت أو برنس على يد عنصر مسلح. واعتقلت الشرطة الهايتية نحو عشرين شخصا بينهم 18 كولومبيا وثلاثة هايتيين يحملون الجنسية الأمريكية أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك