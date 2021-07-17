فيروس كورونا: حرب كلامية بين جو بايدن وفيس بوك على خلفية التضليل المتعلق باللقاحات

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدي إلى "قتل الناس". وردت عليه مجموعة فيس بوك في بيان لاذع قائلة إن "الوقائع تُظهر أن فيس بوك يساعد في إنقاذ الأرواح".

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تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيس بوك، الجمعة، بشأن قضية "التضليل المتعلق باللقاحات"، بعد أن اعتبر الرئيس جو بايدن أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدي إلى "قتل الناس".

وقال بايدن ردا على سؤال حول الرسالة التي يُوجهها إلى شبكات مثل فيس بوك "إنهم يقتلون الناس. الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصا لم يتلقوا التطعيم. إنهم يقتلون الناس".

ولم يتأخر رد مجموعة مارك زاكربرغ التي قالت في بيان لاذع إن "الوقائع تُظهر أن فيس بوك يساعد في إنقاذ الأرواح. نقطة، انتهى". وأشارت إلى أن "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيس بوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت"، مضيفة "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

وبصورة عامة، شدد البيت الأبيض لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى مطالبا إياها بأن تبذل جهدا إضافيا لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي الجمعة إن "مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث بيئتنا"، مطالبا إياها بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون لمعلومات مضللة.

بدوره، أوضح منسق الاستجابة للجائحة في البيت الأبيض جيف زيينتس أن "الأشخاص غير الملقحين يمثلون جميع الحالات (التي تتطلب الدخول) إلى المستشفى والوفيات تقريبا".

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما معدله 27800 إصابة جديدة يوميا (بزيادة 64% عن الأسبوع الذي سبق)، و2890 حالة تتطلب الدخول إلى المستشفى (+ 36%) و223 وفاة (+ 38%).

وباتت الإصابات بالمتحورة دلتا تمثل حاليا أكثر من 80% من الحالات الجديدة، حسب موقع "كوف-سبيكتروم" المتخصّص.

ولم يتحقق هدف الإدارة الجديدة المتمثل في تلقي 70% من البالغين جرعةً واحدة على الأقل من اللقاح بحلول 4 تموز/يوليو، يوم العيد الوطني. وبعد مرور 12 يوما على هذا التاريخ، لا تزال هذه النسبة عند 68%.

فرانس24/ أ ف ب

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