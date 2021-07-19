الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على طاولة المحادثات بين بايدن والعاهل الأردني

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يزور الإثنين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البيت الأبيض ليصبح أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة. كما سيقام إفطار عمل للعاهل الأردني مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية. ومن المتوقع أن تشمل المحادثات بين الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ضوء وصول نفتالي بينيت للسلطة مؤخرا محل بنيامين نتانياهو.

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يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحليف الوثيق للولايات المتحدة وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط.

وسيشكل هذا الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير/ كانون الثاني.

كما سيقام إفطار عمل للعاهل الأردني مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

وبهذا، يصبح الملك عبد الله أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة، يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو/ تموز.

ويعمل مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على ترتيب اجتماع قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وأشار مسؤول كبير بإدارة بايدن إلى أنه من المتوقع أن تشمل المحادثات بين الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ضوء وصول بينيت للسلطة مؤخرا محل بنيامين نتانياهو.

فرانس24/ رويترز

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