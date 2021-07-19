كوستاريكا تضبط 4.3 طن من الكوكايين الكولومبي في ثاني أكبر عملية مصادرة في تاريخها

أعلنت السلطات في كوستاريكا الأحد عن ضبط 4.3 طن من الكوكايين القادم من كولومبيا في أكبر عملية مصادرة على الإطلاق منذ بداية العام وثاني أكبر عملية في تاريخ البلاد الواقعة في أمريكا الوسطى والتي يُخشى من أن تصبح نقطة عبور للمخدرات الكولومبية نحو أوروبا. وضبطت هذه الكمية الضخمة في حاوية على متن سفينة تجارية أتت من ميناء توربو الكولومبي ورست في ميناء موين بكوستاريكا.

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أعلنت السلطات في كوستاريكا الأحد عن ضبط 4.3 طن كوكايين كولومبي المنشأ في ثاني أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلد الواقع بأمريكا الوسطى وفي أكبر عملية مصادرة للمخدرات على الإطلاق هذا العام.

وكانت السلطات قد ضبطت العام الماضي ما يناهز 57 طنا من الكوكايين بزيادة 56 بالمئة عن 2019 وفقا لبيانات وزارة الأمن. وضبطت السلطات هناك 14.5 طن ماريجوانا العام الماضي.

وذكرت وزارة الأمن في كوستاريكا أن شحنة الكوكايين نقلت في حاوية كانت معبأة بقرميد أرضيات على متن سفينة تجارية وصلت إلى ميناء موين قادمة من ميناء توربو الكولومبي.

وقال مايكل سوتو وزير الأمن في بيان "نقترب كثيرا من تسجيل مصادرة 40 طن ماريجوانا وكوكايين في البلاد . نتمنى أن نجتاز أرقام العام الماضي".

وأثارت العمليات الكبيرة لضبط المخدرات في السنوات الأخيرة مخاوف من احتمال أن تكون كوستاريكا قد أصبحت نقطة عبور مهمة للمخدرات الكولومبية المتجهة إلى أوروبا وهو ما أثار قلق المسؤولين في واحدة من أهدأ البلدان بأمريكا الوسطى.

فرانس24/ رويترز

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