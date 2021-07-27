مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض في واشنطن تطالب "بالحرية لكوبا"

تجمعت الاثنين حشود من المتظاهرين أمام البيت الأبيض الأمريكي في العاصمة واشنطن للمطالبة بتدخل أمريكي حاسم في كوبا بعد القمع العنيف للمظاهرات السلمية التاريخية هناك، وللمطالبة "بالحرية" لهذا البلد. وسابقا هذا الشهر، شهدت كوبا مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة على الوضع الاقتصادي المتردي قمعها الجيش وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرات المصابين.

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خرج مئات المتظاهرين الاثنين في واشنطن حاملين أعلام كوبا والولايات المتحدة للمطالبة "بالحرية" لكوبا وبتدخل الولايات المتحدة، بعد قمع الاحتجاجات التاريخية التي شهدتها الجزيرة. وتوجه المتظاهرون إلى البيت الأبيض ثم إلى أمام السفارة الكوبية، هاتفين "تسقط الديكتاتورية" و"الوطن والحياة" وهو اسم أغنية أصبحت أحد رموز الحركة الاحتجاجية.

ووضع المتظاهرون على سياج السفارة لافتات كتب عليها "لم نعد خائفين" وأخرى تدعو إلى "تدخل" الولايات المتحدة. وقالت ياميلا دياز (34 عاما) المولودة في الجزيرة لوكالة الأنباء الفرنسية "نطالب إدارة بايدن بالتدخل عسكريا لأن الجيش في كوبا يواجه مواطنين عزّلا".

وقالت كات مويا (22 عاما) وهي أمريكية فر والدها من كوبا، إنها جاءت لإظهار تضامنها مع شعب هذا البلد. وأضافت "إنهم لا يتمتعون بالحريات التي نتمتع بها هنا. لدينا الحق في أن نكون هنا، بينما هم يتعرضون للضرب عندما يفعلون الشيء نفسه".

قال كارلوس رودريغيز (29 عاما) "هذه المرة الأولى التي يتحد فيها الشعب الكوبي إلى هذا الدرجة، داخل كوبا وخارجها". وأضاف "لا نريد الشيوعية، نريد أن تتوقف".

الأسبوع الماضي، فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، قائلة إنها تبحث عن سبل لإعادة الإنترنت في الجزيرة، وعن وسيلة للسماح للأمريكيين الكوبيين بإرسال أموال إلى أقاربهم دون أن تصل إلى أيدي الحكومة الكوبية.

وشهدت كوبا الغارقة في أزمة اقتصادية خطيرة، احتجاجات غير مسبوقة في 11 تموز/يوليو. وعلى أثر هذه المظاهرات التي خلفت قتيلا وعشرات الجرحى، اعتُقل نحو 100 شخص، بحسب منظمات معارضة مختلفة.

فرانس24/ أ ف ب

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