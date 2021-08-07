روبوت "ناسا" يفشل في محاولته الأولى لأخذ عينة صخرية من المريخ

ناسا/ا ف ب

لم ينجح روبوت "ناسا" في محاولته الأولى لأخذ عينة صخرية من المريخ وفق ما أعلنت ناسا الجمعة. ويتوقع العلماء أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام، نحو أحد عشر يوما في المجموع.

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فشل الروبوت الجوال "برسيفيرنس" في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، هي الأولى من حوالى 30 عينة من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها، وذلك وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الجمعة.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على الكوكب الأحمر. وكتب مدير العلوم في وكالة الفضاء الأمريكية توماس زوربوكن عبر تويتر حينها "بدأ جمع العينات!".

وأشارت البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى لأخذ عينات الصخور.

وتضمن بيان لزوربوكن أنه "هذه ليست النتيجة التي كنا نتوخاها... ثمة دائما مجازفة عند الشروع في استكشاف غير مسبوق". وتابع "أنا واثق من أن لدينا الفريق المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل لضمان النجاح في المستقبل".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام، حوالى أحد عشر يوما في المجموع.

وترمي هذه الخطوة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، وأيضا لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل. وكانت المهمة قد انطلقت من فلوريدا قبل عام ونيّف.

وهبط الروبوت الجوال، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 شباط/فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3,5 مليارات سنة. وهذه البيئة ربما تكون قد أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة ناسا لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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