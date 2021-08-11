حكم قضائي بسجن الكندي مايكل سبافور 11 عاما في الصين بتهمة التجسس وأوتاوا تستنكر

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أصدرت محكمة صينية الأربعاء حكما قضائيا بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور 11 عاما متهمة إياه بالتجسس لصالح بلاده. من جهتها استنكرت كندا الحكم وقالت إنها ستقوم بالاستئناف.

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أعلنت محكمة صينية الأربعاء الحكم بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور مدة 11 عاما بعد إدانته بتهم تجسس، في قضية تعتبر كندا أن لها دوافع سياسية. وتضمن بيان صادر عن محكمة الشعب في مدينة داندونغ الصينية أن سبافور "أدين بالتجسس وإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني، وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما".

من جانبها نددت كندا بالحكم إذ قال سفير كندا في الصين دومينيك بارتون في تصريح صحافي في داندونغ (شمال شرق) حيث حوكم سبافور "نستنكر هذا القرار. بالإمكان استئناف الحكم. سنناقش ذلك مع محاميه".

كما اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القرار "غير مقبول وظالم".

وتضمن بيان لترودو أنه بعدما قضت محكمة في الصين بسجن سبافور 11 عاما "إدانة الصين لمايكل سبافور والحكم عليه بالسجن أمر غير مقبول وظالم (..) يأتي الحكم على سبافور بعد سنتين ونصف السنة من الاعتقال التعسفي وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية ومحاكمة لا تحترم المعايير الدنيا التي ينص عليها القانون الدولي".

ويذكر أن سبافور اعتقل مع مواطنه مايكل كوفريغ العام 2018 في الصين في أعقاب اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كندا تنفيذا لمذكرة أمريكية، وهو ما جعل أوتاوا على قناعة بأن دوافع سياسية وراء توقيف مواطنيها.

وتردت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير، إذ اتهمت بكين الدولة الكندية بتسييس قضايا قانونية.

وكانت محكمة صينية قد ثبتت الثلاثاء حكم إعدام صادر في حق كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ الذي أدين بتهمة تهريب مخدرات، وسبق أن حكم بالسجن 15 عاما قبل اعتقال وانتشو.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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