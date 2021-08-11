قراصنة الكترونيون يسطون على 600 مليون دولار من العملات المشفرة في عملية سرقة قياسية

تعرضت شبكة "بولي نتورك" المتخصصة في تحويل العملات المشفرة إلى عملية سطو قياسية فقدت على إثرها ما يناهز 600 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية على منصات "إيثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون". وطلبت الشبكة من المتداولين تجنب التعامل مع الرموز المسروقة لهذه المنصات. وهددت الشبكة باللجوء إلى السلطات الأمنية إلا أنها عرضت على القراصنة على تويتر إمكانية " التوصل إلى تسوية".

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أعلنت شبكة "بولي نتورك" المتخصصة في تحويل العملات المشفرة الثلاثاء عن تعرض أنظمتها الأمنية إلى عملية قرصنة الكترونية حين قام قراصنة باختراق لهذه الأنظمة وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

ونشرت شبكة "بولي نتورك" التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "إيثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون". وهددت "بولي نتورك" بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة "التوصل إلى تسوية".

ووجهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها "كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم ’ديفي‘"، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي. وأضافت "هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة". ولم ترد وزارة العدل الأمركية ومكتب التحقيقات الفدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.

وقالت "بولي نتورك" في سلسلة تغريدات "نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم" وتم تحويل أصول إلى حسابات يسيطر عليها القراصنة"، كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون. ولم ترد "بولي نتورك" على طلب للتعليق، لكن مستخدمي تويتر أجروا حسابات وقدروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.

وهذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية نيسان/أبريل وحتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقا لتحليل أجرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة بحماية الأصول المشفرة.

فرانس24/ أ ف ب

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