واشنطن تدعو هافانا إلى الإفراج عن المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات يوليو غير المسبوقة

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة الكوبية إلى الإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات لمشاركتهم في الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها الجزيرة الشيوعية في الـ11 من يوليو/ تموز الماضي. ويقدّر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حوالى 800 شخص لا يزالون رهن الاعتقال بعد خروجهم في مظاهرات تندد بالركود الاقتصادي في البلاد الذي فاقمت من حدته جائحة كورونا.

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء كوبا مجددا إلى الإفراج عن متظاهرين اعتقلوا الشهر الماضي خلال مشاركتهم في احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة الشيوعية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد نشر على تويتر "في الوقت الذي شهد فيه العالم مطالبتهم بالحرية، تواصل الحكومة الكوبية الرد بممارسة القمع. نبقى ملتزمين بدعم الكوبيين الساعين إلى حياة أفضل".

وقدّر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أن السلطات الكوبية لا تزال تحتجز أكثر من 800 شخص إن لم يكن أكثر لمشاركتهم في احتجاجات 11 تموز/يوليو التي عمت جميع أنحاء الجزيرة، وسط ركود اقتصادي عميق فاقمته جائحة كوفيد-19.

وقال برايس للصحافيين "ننضم إلى العائلات الخائفة التي تعاني والمدافعين عن حقوق الإنسان في كوبا والذين يشاركوننا مخاوفنا في جميع أنحاء العالم، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو المفقودين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأصدرت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتين إرشادات توضح أن توفير خدمات الإنترنت لكوبا لا ينتهك الحصار الأمريكي الشامل المفروض على الجزيرة.

ويمتنع جو بايدن إلى حد الآن عن العودة إلى سياسة التطبيع مع كوبا التي انتهجها الرئيس الأسبق باراك أوباما وألغاها سلفه دونالد ترامب.

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد بالنظر في وسائل يمكن أن تتيح للكوبيين الوصول إلى شبكة الإنترنت بعد أن قامت السلطات بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت في الترويج للاحتجاجات.

وقالت إدارة بايدن إنها تتطلع أيضا إلى زيادة عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في هافانا، وإيجاد طرق للسماح للأمريكيين الكوبيين بالقيام بتحويلات مالية دون أن تقوم الحكومة باقتطاع جزء منها.

فرانس24/ أ ف ب

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