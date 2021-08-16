جو بايدن يدلي بخطاب للأمريكيين عن تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد انتصار طالبان

يدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطاب للأمريكيين مساء الإثنين يتحدث فيه عن تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سقوطها السريع والمفاجئ في يد حركة طالبان. وكان بايدن محط انتقادات عدة بعد قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل 11 أيلول/سبتمبر وهو قرار أكد مرارا أنه ليس نادما عليه.

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يتوجه الرئيس جو بايدن إلى الأمريكيين من البيت الأبيض متناولا التطورات في أفغانستان في الساعة 19,45 (توقيت غرينيتش)، وفق ما أعلنت الرئاسة الإثنين في بيان. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة على خلفية سيطرة طالبان على كابول وسقوط الحكومة الأفغانية.

ويلزم الرئيس الأمريكي الصمت منذ أيام عدة مع سيطرة طالبان على البلاد واستمرار عمليات إجلاء الأمريكيين الذين لا يزالون هناك.

وصرّح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان خلال مقابلة أجرتها معه محطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية بأن الأمريكيين "سيسمعون قريبا ما سيقوله الرئيس. إنه يتشاور حاليا مع فريقه للأمن القومي"، مؤكدا أن بايدن "يبذل جهودًا كبيرة".

وتعرّض بايدن لانتقادات حادة اعتبر مطلقوها أنه أساء إدارة انسحاب القوات الأمريكية مما دفع الولايات المتحدة للمسارعة إلى إخلاء سفارتها وإجلاء رعاياها، بعدما كان الرئيس قد قلّل قبل شهر من أهمية المخاوف من سقوط سريع للحكومة الأفغانية.

وقال سولفيان في المقابلة إن "خصوم الولايات المتحدة يدركون أنهم قادرون على تهديدنا، وحلفاؤنا يتساءلون حاليا إذا كان يمكنهم الاعتماد علينا في أي شيء".

وكان بايدن قد أدلى بآخر تصريح له بشأن أفغانستان الأسبوع الماضي حين أكد أنه غير نادم على قرار الانسحاب وشدد على أنه يتعين على الأفغان أن "يقاتلوا من أجل بلادهم". وأعلن البيت الأبيض في نهاية الأسبوع أن بايدن يتابع التطوّرات في أفغانستان، ونشر الأحد على تويتر صورة للرئيس خلال إحاطة عبر الفيديو.

واعتبر بايدن أن لا خيار للقوات الأمريكية في أفغانستان سوى الانسحاب وأكد أنه "لن يورّث هذه الحرب" إلى خلفه. لكن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية أثار صدمة في واشنطن، واعتبر مراقبون أن سمعة الولايات المتحدة بصفتها قوة عظمى قد تضرّرت بشكل كبير.

فرانس24/ أ ف ب

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