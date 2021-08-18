أفغانستان: تواصل عمليات الإجلاء من كابول وطالبان تعد بـ"عبور آمن" للمدنيين إلى المطار

تستمر عمليات إجلاء دبلوماسيين وأجانب ولاجئين أفغان في ظروف صعبة من مطار كابول لليوم الثالث على التوالي بعد سقوط العاصمة في أيدي طالبان. فقد أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي أجلى أكثر من 3200 شخص إضافة إلى نحو ألفي لاجئ أفغاني. أما فرنسا فقد أجلت ليل الثلاثاء الأربعاء 216 شخصا بينهم 184 أفغانيا "من المجتمع المدني بحاجة لحماية" وفقا لوزارة الخارجية. إلى ذلك، أعلنت واشنطن أن طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول تمهيدا لمغادرة أفغانستان.

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لليوم الثالث على التوالي، تواصل دول عدة عمليات إجلاء رعاياها وأفغان عملوا معها في ظروف صعبة في كابول منذ سقوطها في أيدي طالبان. فقد انطلق جسر جوي منذ الأحد مع تسيير طائرات من العالم أجمع إلى مطار كابول الذي اجتاحته حشود تريد الفرار من البلاد وتسيطر حركة طالبان على محيطه.

فقد أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي أجلى من أفغانستان لغاية الثلاثاء أكثر من 3200 شخص، من بينهم 1100 شخص تم إجلاؤهم الثلاثاء لوحده.

وأوضح المسؤول طالبا عدم نشر اسمه: "اليوم، أجلت الرحلات الجوية الأمريكية ما يقرب من 1100 شخص هم مواطنون أمريكيون ومقيمون دائمون في الولايات المتحدة وعائلاتهم، وذلك على متن 13 رحلة جوية".

وتابع: "الآن بعد أن أرسينا هذا التدفق، نتوقع أن تتصاعد هذه الأرقام".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الـ3200، هناك نحو ألفي لاجئ أفغاني جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة حيث سيقيمون بصورة دائمة.

فرنسا تجلي 216 شخصا بينهم 184 أفغانيا

من جانبها، أجلت فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء من كابول نحو أبو ظبي 216 شخصا بينهم 184 أفغانيا "من المجتمع المدني بحاجة لحماية" كما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن العملية أتاحت خصوصا إجلاء 25 فرنسيا "أي قسم كبير من الأشخاص من الجنسية الفرنسية والأفغانية الذين لجؤوا إلى مبنى السفارة الفرنسية في كابول".

وقد تمكنت السلطات الفرنسية الثلاثاء من إجلاء من كابول 41 فرنسيا وأجنبيا بفضل جسر جوي أقيم بعد استيلاء طالبان على السلطة الأحد.

طالبان وعدت بعبور آمن

إلى ذلك، أعلنت واشنطن أن طالبان وعدت بتأمين عبور آمن لآلاف المدنيين الساعين إلى بلوغ مطار كابول تمهيدا لمغادرة أفغانستان.

وأوضح مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين في البيت الأبيض: "أبلغَنا طالبان أنهم مستعدون لضمان عبور آمن للمدنيين الى المطار، وسنحمّلهم مسؤولية هذا التعهد"، لافتا إلى أن واشنطن "تحاور" طالبان أيضا بشأن الجدول الزمني لعمليات إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بواسطة طائرات أمريكية.

ولفت سوليفان إلى تقارير تفيد بتعرض أشخاص متجهين إلى المطار لـ"دفع وضرب"، موضحا أن "جهودا تبذل لحل هذه المشاكل" عبر قناة للتواصل مع طالبان.

وفي وقت سابق، أكد المسؤول في هيئة الأركان الأمريكية الجنرال هانك تايلور للصحافيين أن ألف جندي أمريكي وصلوا ليل الاثنين-الثلاثاء إلى مطار كابول لتسريع وتيرة عمليات الإجلاء.

وأوضح الجنرال تايلور أن التعزيزات العسكرية التي يُفترض أن تتواصل في الأيام المقبلة، ستسمح بـ"تسريع" عمليات الإجلاء للتمكن من إجراء رحلة كل ساعة. وأضاف أنه إذا "عملنا بكامل طاقاتنا، نتوقع مغادرة خمسة إلى تسعة آلاف شخص يوميا".

فرانس24/ أ ف ب

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