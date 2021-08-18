فيروس كورونا: الأمريكيون سيتلقون حقنة ثالثة بعد 8 أشهر على الجرعة الثانية اعتبارا من 20 سبتمبر

© أ ف ب/ أرشيف

ممرضة تعد حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك في 31 أيار/مايو 2021 في غارلان في إقليم فينيستير بفرنسا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء أن الأمريكيين الذين تلقوا لقاح فايزر وموديرنا، يمكنهم أخذ حقنة ثالثة اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول، موضحة في بيان أن هذه الجرعة المعززة، ستزيد من حماية الجسم التي يوفرها اللقاح "إلى أقصى حد وإطالة أمدها"، مشيرة إلى أن مقاومة الجسم للفيروس تنخفض مع مرور الوقت على الجرعتين السابقتين. وسيستفيد من هذه الجرعة في البداية المسنون والعاملون في قطاع الصحة.

إعلان اقرأ المزيد

سيتلقى الأمريكيون، الذين أخذوا لقاح فايزر وموديرنا حقنة ثالثة معزِّزة بعد ثمانية أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأربعاء.

وقال مسؤولون كبار بينهم مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) روتشيل والينسكي والقائمة بأعمال وكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) جانيت وودكوك "تُظهر البيانات المتاحة بوضوح أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ بالانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح وبالاقتران مع هيمنة المتحورة دلتا، بدأنا نرى أدلة على انخفاض الحماية ضد المرض بأعراضه الخفيفة والمتوسطة".

وخلص هؤلاء المسؤولون إلى "أن هناك حاجة إلى جرعة معزِّزة لزيادة الحماية التي يوفرها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها".

وقالوا في البيان الذي وقعه مستشار البيت الأبيض لشؤون الوباء أنتوني فاوتشي "نحن مستعدون لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين بدءا من 20 أيلول/سبتمبر، على أن يكون قد مر ثمانية أشهر على الجرعة الثانية".

وسيكون أول المستفيدين من هذه الجرعة المعززة "المتقاعدون في دور المسنين" و"المسنون الآخرون" و"العديد من العاملين الصحيين"، الذين كانوا أولى الفئات التي حصلت على اللقاح في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الصحيون إلى أن جرعة معززة ستكون "ضرورية على الأرجح" للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.

لكن حملة التحصين بهذا اللقاح لم تبدأ في الولايات المتحدة "إلا في آذار/مارس 2021" ومن المتوقع صدور بيانات بشأنه "في الأسابيع المقبلة"، علما أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون هم أقلية في الولايات المتحدة (قرابة 14 مليونا).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك