وضع مأساوي في هايتي: عاصفة استوائية وخطر فيضانات بعد زلزال مدمر أودى بحياة 1941 شخصا

أشخاص يبيتون في الخيم بعد تدمر منازلهم جراء الزلزال الذي ضرب هايتي.

بعد أيام قليلة على الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 1941 شخصا، يعجز سكان جزيرة هايتي الذين يبيتون في الشوارع عن مواجهة الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة استوائية، ولا يملك هؤلاء خيارا سوى البقاء في الشوارع المهددة بالفيضانات. ويعبر السكان عن غضبهم من عدم قيام دولتهم المضطربة سياسيا بأي خطوة لمساعدتهم وتأخر وصول المساعدات الدولية.

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في حالة من العجز، يقف سكان جنوب غرب هايتي المنهكون الذين ليس لا يملكون خيارا آخر سوى البقاء في الشوارع المهددة بالفيضانات منذ الزلزال الذي ضرب المنطقة، غير قادرين على مواجهة الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن عاصفة استوائية.

فجميع هؤلاء الأشخاص هم من المنكوبين في الزلزال الذي بلغت شدته 7,2 درجات وأدى السبت إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل خلال ثوان. وقتل 1941 شخصا في الزلزال حسب حصيلة ما زالت "جزئية جدا" أعلنها الدفاع المدني الهايتي الثلاثاء. ففي مدينة لي كاي بدأ أكثر من مئتي شخص بناء ملاجئ هشة في ملعب لكرة القدم غمرته المياه، وسط رياح وأمطار متواصلة.

وبينما تستمر عمليات إزالة الأنقاض في المدينة على أمل العثور على ناجين، نظمت مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي رحلات لنقل المرضى الذين يعانون من وضع حرج.

وصول أول دعم دولي بعد يومين

وقامت الولايات المتحدة التي أجلت نحو أربعين شخصا يحتاجون لعلاج عاجل بثلاث مروحيات لخفر السواحل، باستئجار ثماني مروحيات أخرى للجيش انطلاقا من هندوراس لمواصلة جهود الإجلاء الطبي.

وأفادت القيادة الجنوبية في وزارة الدفاع الأمريكية أن من المقرر وصول سفينة النقل "يو إس إس أرلينغتون" التابعة للبحرية الأمريكية، إلى هايتي الأربعاء مع فريق جراحي.

ويتم تنظيم المساعدات الطبية لآلاف الجرحى مع ظهور غرف عمليات ميدانية في بعض المراكز الطبية في المنطقة المتضررة من الزلزال.

وبعد انتظار دام يومين، يشكل هذا الدعم الدولي مصدرا للتخفيف من أعباء الفريق الطبي في مستشفى لي كاي الذي ما زال يشعر بخيبة أمل مع ذلك ولا سيما جهاز مسح (سكانر) أو أشخاص مدربين لتشغيل هذا النوع من الأجهزة.

حد أقصى من اليقظة

ويظهر على ماغالي كاديت (41 عاما) بغطاء حماية الشعر من المياه، علامات الإنهاك بعد ثلاثة أيام من المحن التي اختبرتها. وقالت السيدة التي تعبت من الهزات الارتدادية التي لا تتوقف "حتى من أجل تلبية حاجتنا، ليس لدينا مكان لذلك علينا أن نبحث في الشوارع عن مكان لنتخلص من فضلاتنا".

وأضافت: "مساء أمس، احتميت بمكان قريب من الكنيسة لكن عندما شعرنا أن الأرض تهتز مرة أخرى ركضت للعودة إلى هنا".

وجرح نحو 9900 شخص فى الهزات الأرضية وارتداداتها. وقالت السلطات إن رجال الإنقاذ انتشلوا من تحت الأنقاض 34 شخصا أحياء خلال الساعات الـ48 الماضية.

عاصفة استوائية تزيد المآسي

وإلى محنة الضحايا الذين ينامون في الخارج، حملت العاصفة الاستوائية غريس الثلاثاء أمطارا غزيرة. وذكر المركز الأمريكي للأعاصير ومقره في ميامي أن هطول الأمطار قد يتسبب في بعض الأماكن في حدوث "فيضانات كبيرة". وفي هذه الظروف دعت السلطات الهايتية إلى "التزام أكبر قدر من الحذر" حيال المنازل المتصدعة التي قد تنهار تحت تأثير المطر.

يسعى فلاديمير جيل (28 عاما) الذي كان مبللا بالمياه لزرع بضع قطع من الخيزران في عمق العشب لحماية زوجته وطفله. وقال "بيتي مدمر وليس لدي مكان للنوم. نحن بحاجة إلى غطاء بلاستيكي للنوم قليلا بلا أمطار لكن الدولة لا تحل أي مشكلة".

أعلن رئيس الوزراء أرييل هنري حالة الطوارئ لمدة شهر في المقاطعات الأربع المتضررة من الكارثة. لكن أفقر دولة في القارة الأمريكية تواجه فوضى سياسية بعد شهر على اغتيال رئيسها جوفينيل مويز ما زاد من تعقيد إدارتها.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الثلاثاء عدد المتضررين من الأزمة بـ1,2 مليون شخص من بينهم 540 ألف طفل.

وما زالت إمكانية الحصول على المياه محدودة جدا في بعض الأماكن مثل بلدة بيستيل حيث سحق أو تضرر أكثر من 1800 صهريج ما يثير مخاوف من تدهور الظروف الصحية.

وبعد أشهر قليلة من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة مئتي ألف شخص في 2010، أدت الإدارة السيئة لمياه الصرف الصحي في قاعدة تابعة للأمم المتحدة في هايتي، إلى انتشار الكوليرا في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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