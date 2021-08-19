ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب هايتي إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب

تم إنشاء مستشفى مؤقت لإنقاذ السكان في منطقة "لي كاي" بعد زلزال هايتي.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي السبت إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب، حسبما أعلنت الحماية المدنية الهايتية الأربعاء، مشيرة إلى استمرار البحث عن 332 شخصا هم في عداد المفقودين. ويواجه المنكوبون أمطارا غزيرة ناجمة عن مرور الإعصار "غرايس"، وأوضح نفس المصدر أن 600 ألف شخص في حاجة إلى "مساعدة إنسانية فورية".

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أعلنت الحماية المدنية في هايتي الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال السبت إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، فيما لا يزال 332 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت الحماية المدنية الهايتية في تغريدة نشرتها على تويتر بأن "عمليات البحث والإغاثة تتواصل".

تغريدة الحماية المدنية الهايتية 3/3 ⚠️ 332 personnes sont portées disparues.



Les opérations de recherche et sauvetage se poursuivent‼️ pic.twitter.com/PnpTAp4Zwo — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 19, 2021

وضرب الزلزال الجزيرة الكاريبية صباح السبت بقوة 7,2 درجات عند حدود الساعة 08:30 (12:30 ت غ)، على بعد 12 كيلومترا من مدينة "سان لوي دو سود" التي تبعد بدورها 160 كيلومترا عن العاصمة "بور أو برنس"، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وتسببت الكارثة في انهيار كنائس ومتاجر ومنازل ومبان وعلق مئات الأشخاص تحت الأنقاض. كما يشهد جنوب غرب البلاد فوضى عارمة فيما يواجه المنكوبون بسبب الزلزال أيضا أمطارا غزيرة ناجمة عن مرور الإعصار "غرايس".

وفي السياق، أوضح مدير الحماية المدنية الهايتية جيري تشاندلر "لدينا تقريبا 600 ألف شخص متضررين بشكل مباشر وبحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".

هذا ولا تزال هايتي الواقعة في منطقة الكاريبي بدون رئيس منذ اغتيال جوفينيل مويز قبل شهر.

فرانس24/ أ ف ب

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