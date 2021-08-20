هايتي أمام معضلة صعوبة إيصال المساعدات إلى المنكوبين بسبب الزلزال

ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب السبت هايتي بقوة 7,2 درجات إلى 2200 قتيل. وبعد مضي خمسة أيام على الكارثة، تواجه السلطات معضلة في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى المنكوبين في المناطق المعزولة. فمنذ مطلع يونيو/حزيران أصبح من المستحيل ضمان مرور آمن على مسافة كيلومترين من الطريق الوطني الذي يعبر حي مارتيسان الفقير المدمر، جراء الاشتباكات بين العصابات بالعاصمة الهايتية.

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تواجه السلطات الهايتية تحديا كبيرا في إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، إلى مئات الآلاف من المنكوبين الذين يعيش بعضهم في مناطق معزولة، بعد خمسة أيام على الزلزال الذي دمر جنوب غرب هايتي وأودى بحياة نحو 2200 شخص.

وكانت هيئة الدفاع المدني الهايتية قد قالت إن حصيلة الضحايا بلغت مساء الأربعاء 2189 قتيلا و332 مفقودا وأكثر من 12 ألف جريح. وكتبت الهيئة على تويتر بأن "عمليات الإنقاذ مستمرة".

هذا، ويشهد جنوب غرب البلاد حالة من الفوضى حيث يواجه المنكوبون أحوالا جوية سيئة ناجمة عن مرور الإعصار "غريس".

واستأجرت الولايات المتحدة ثماني مروحيات للجيش من هندوراس لمواصلة جهود الإجلاء الطبي. ومن المنتظر أن تكون سفينة النقل التابعة لسلاح البحرية الأمريكي "يو إس إس أرلينغتون" قد وصلت إلى هايتي الأربعاء وعلى متنها فريق جراحي.

حرب العصابات وانعدام الأمن!

وصرح جيري تشاندلر مدير الدفاع المدني في هايتي "لدينا حوالي 600 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية". مضيفا "كان علينا أن نجد وسائل لضمان الأمن الذي ما زال يمثل تحديا كبيرا. نعرف أنه كانت هناك مشكلة عند المدخل الجنوبي لـ"بور أو برانس" في "مارتيسان" لكن هذه المشكلة تم حلها على ما يبدو لأننا تمكنا من المرور في اليومين الماضيين".

ومنذ بداية يونيو/حزيران أصبح من المستحيل ضمان مرور آمن على مسافة كيلومترين من الطريق الوطني الذي يعبر حي مارتيسان الفقير المدمر بسبب الاشتباكات بين العصابات في العاصمة الهايتية. وعقب الزلزال الذي دمر البلاد، توقف إطلاق النار المتقطع والهجمات العشوائية على الآليات، من دون أن تجري أي عملية للشرطة لاستعادة السيطرة على الحي.

وخففت هذه الهدنة غير الرسمية التي التزمت بها العصابات المسلحة، من مشقة مهام منظمات العمل الإنساني، لكن توزيع المساعدات على ضحايا الزلزال ما زال أمرا معقدا.

وقال جيري تشاندلر "ما حصل هو أننا نواجه سكانا يشعرون ببعض الإحباط ونفد صبرهم وهم يفتعلون مشاكل ويعرقلون القوافل تحديدا". وتابع أن "الفكرة هي أن نكون قادرين على الوصول في أسرع وقت ممكن وخدمة أكبر عدد ممكن من السكان".

سكان في انتظار المساعدات

وعلى بعد أكثر من مئتي كيلومتر في بلدة مانيش الصغيرة، يأمل السكان في الحصول على الدعم الذين يحتاجون إليه بشكل ملح بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7,2 درجات. وفي السياق، صرحت روز أورغيل بوان دو جور بحزن "جميع المؤسسات التي كانت لدينا في المدينة في حالة خراب. لم يعد لدينا كنيسة.. والمستوصف منهار بالكامل..".

ويشاطرها هذا الشعور جورداني بيلفو، معبرا عن قلقه على المناطق المغلقة في منطقته. وأشار الرجل البالغ من العمر 32 عاما إلى أن "حدثت الكثير من الانهيارات الأرضية في الجبال ما أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من الناس". وبأن "البعض مفقودون ولا نملك إمكانات للذهاب للعثور عليهم في قمم" الجبال.

وأشار المتحدث إلى إدارة المساعدات الإنسانية بعد مرور الإعصار ماتيو في المنطقة في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقال ههنا إن "تلقي مساعدة هنا في وسط مدينة مانيش أمر معقد أصلا، لذلك عندما يحدث هذا لا تصل (المساعدات) إطلاقا إلى ضحايا المناطق المعزولة".

فرانس24/ أ ف ب

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