المكسيك: إعصار "غريس" يتسبب بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمسة أطفال من عائلة واحدة

© أ ف ب

مسعف يحمل طفلا بعد انهيار تل على منزل بسبب الإعصار غريس، في أحد أحياء خالابا، بولاية فيراكروز المكسيكية، في 21 آب/أغسطس 2021

تسبب إعصار "غريس" الذي اجتاح مناطق شرق المكسيك السبت في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم أطفال وفيضانات ألحقت أضرارا بالمنازل والمحلات التجارية في ولايتي تيكولوتلا وفيراكروز بالخصوص. وتراجعت قوة الإعصار لاحقا أثناء توجهه نحو الداخل فوق المرتفعات بوسط البلاد، ملحقا أضرارا على نطاق واسع.

إعلان اقرأ المزيد

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بينهم خمسة أطفال من نفس العائلة خلال اجتياح إعصار "غريس" شرق المكسيك السبت، متسببا بفيضانات وانزلاق التربة وملحقا أضرارا بالمنازل والمتاجر.

وضرب الإعصار المكسيك للمرة الثانية قرب تيكولوتلا بولاية فيراكروز بقوة عاصفة من الفئة الثالثة ترافقها رياح سرعتها 200 كلم بالساعة. وتراجعت قوة الإعصار لاحقا أثناء توجهه نحو الداخل فوق المرتفعات بوسط البلاد، ملحقا في تلك الأثناء أضرارا على نطاق واسع.

مأساة عائلة

في خالابا عاصمة ولاية فيراكروز، تحولت الطرق إلى ما يشبه أنهارا موحلة. وقضى سبعة أشخاص هناك وشخص آخر في مدينة بوزا ريكا، حسبما أعلن حاكم الولاية كويتلاواك غارسيا في مؤتمر صحفي. ومن بين الضحايا أم وخمسة من أطفالها طُمروا في انهيار تل على منزلهم الصغير.

وقال الوالد آدن مورينا الذي كان شاهدا على المأساة "سمعت دويا على السطح وخرجت لأستطلع". أضاف بصوت متقطع متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية "سمعت الأرض تنهار. جُرف التل وطُمِروا هنا... زوجتي وستة أطفال". وعمل بمساعدة أقاربه على إزالة الأوحال لكنهم تمكنوا من انتشال طفل واحد فقط على قيد الحياة. وقضت زوجته وخمسة أطفال آخرين بينهم رضيعة عمرها أسبوعين.

"لا سقف ولا أثاث"

في شوارع تيكولوتلا المدينة البالغ عدد قاطنيها نحو 24 ألف شخص، تناثرت الأشجار المقتلعة وألواح السقوف والشارات. وباتت العديد من المنازل في المنطقة من دون كهرباء.

وتحول مطعم إستيبان دومينغيز المطل على الشاطئ إلى أنقاض. وقال "كان ثمرة جهود سنوات عديدة". وأضاف "هناك كان منزلي لكنه دُمر. لم يعد لدي سقف ولا أثاث".

وتراجعت قوة الإعصار مع توجهه إلى المناطق الداخلية حاملا أمطارا غزيرة على مكسيكو لكنه قد يتحول إلى إعصار جديد في المحيط الهادئ، وفق المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

ولا تزال السلطات المكسيكية في حالة تأهب تحسبا لفيضانات أنهر وسيول وسيول وحلية خصوصا في فيراكروز. ووجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادو تعازيه لعائلات الضحايا.

ووضع قرابة ثمانية آلاف عنصر من الدفاع المدني والجيش وعمال الكهرباء في حالة تأهب لمرحلة ما بعد العاصفة، حسبما أكد الرئيس ليل الجمعة.

وأعلنت سلطات ولاية فيراكروز أنها جهزت مئتي ملجأ من العواصف وحضت الأهالي على الاحتماء في أماكن آمنة. وأغلقت غالبية الطرق السريعة في فيراكروز التي يعبرها العديد من الأنهر.

تضرر الصيادين

استعدادا لوصول العاصفة، قام عمال على امتداد الساحل بتدعيم نوافذ وواجهات المتاجر، فيما نقل الصيادون مراكبهم إلى الشاطئ، وتمون الأهالي بالمواد الغذائية والمياه.

وقال رئيس نقابة تعاونيات مصايد الأسماك في فيراكروز إيزابيل باسترانا فاسكيز "سنمضي أياما عديدة من دون صيد، أسبوعا تقريبا". وأضاف "قرابة 35 ألف صياد سمك سيتأثرون لعدم تمكننا من الإبحار. ستكون الأمواج مرتفعة وستتساقط الأمطار".

في كاسيتاس البلدة السياحية الساحلية الصغيرة، قال الصياد دومينغو هرنانديز إن سقف منزله اقتُلع. وأوضح "طار اللوح بأكمله. كنت أمسكه" معبرا عن الارتياح لأن مركبه لم يتضرر.

وكان الإعصار قد ضرب شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية حيث أُجلي أكثر من ستة آلاف سائح ومواطن نقلوا إلى مراكز إيواء، من دون أن يتسبب بخسائر بشرية.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك