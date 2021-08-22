بايدن: أولويتنا إجلاء الأمريكيين من كابول وهناك مناقشات حول إرجاء موعد الانسحاب النهائي

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن بلاده تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشددا على أن "الأولوية هي إجلاء الأمريكيين في أسرع وقت ممكن". وأوضح بايدن أن هناك مناقشات مع الجيش حول إرجاء موعد الانسحاب النهائي لكنه لا يزال يأمل بانتهاء عمليات الإجلاء بحلول 31 آب/أغسطس، مشيرا إلى أن "طالبان تتعاون في تمديد مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابول".

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تواصل إحراز تقدم في عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشددا على أن "الأولوية هي إجلاء الأمريكيين في أسرع وقت ممكن"

كما أعلن بايدن أن "الجيش الأمريكي يعمل أيضا لإجلاء شركاء أفغان ومواطني دول أخرى حليفة".

وأضاف أن "مراكز العبور خارج أفغانستان تتيح مواقع آمنة للولايات المتحدة لاستكمال الفحوص الأمنية الخاصة بمن يتم إجلاؤهم".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة".

وأوضح بايدن أن هناك مناقشات مع الجيش لإرجاء موعد الانسحاب النهائي لكنه لا يزال يأمل بانتهاء عمليات الإجلاء بحلول 31 آب/أغسطس. ، مشيرا إلى أن "طالبان تتعاون في تمديد مساحة المنطقة الآمنة حول مطار كابول".

فرانس24/رويترز

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