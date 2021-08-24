الاتحاد الأوروبي يطالب واشنطن بضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا"

طالب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الولايات المتحدة بضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا" من أجل "استكمال" عمليات إجلاء أفغان يعتبرون في خطر مع عائلاتهم، في وقت تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بمهلة 31 آب/أغسطس. وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال قمة مجموعة السبع على أن "عددا من القادة أبدوا قلقهم حيال هذا الجدول الزمني".

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حث الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الولايات المتحدة خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت على ضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا" من أجل "استكمال" عمليات إجلاء أفغان يعتبرون في خطر مع عائلاتهم.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى أن قادة الاتحاد طلبوا من "أصدقائهم الأمريكيين ضمان أمن المطار ما دام ذلك ضروريا"، في وقت تمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بمهلة 31 آب/أغسطس. وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن الأوروبيين يطلبون كذلك من الولايات المتحدة "ضمان وصول عادل ومنصف إلى المطار لجميع المواطنين الأفغان المؤهلين لإجلائهم".

وشدد ميشال على أن "عددا من القادة أبدوا قلقهم حيال هذا الجدول الزمني" خلال قمة مجموعة السبع. وأشار إلى أنه في مطلق الأحوال "سيكون من الأساسي ضمان إمكان الخروج بحرية من أفغانستان في المستقبل" واستخدام مطار كابول "لإيصال مساعدات إنسانية".

لكن شبكتا سي إن إن وفوكس الثلاثاء نقلتا عن مسؤولين أمريكيين أن بايدن قرر التمسك بتاريخ 31 آب/أغسطس لاستكمال الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وفي وقت سابق، نبه وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بأنه من "المستحيل" إجلاء جميع الأفغان الذين تعاملوا مع القوات الغربية وعائلاتهم خلال هذه المهلة.

وكانت دول عدة من الحلف الأطلسي طلبت الأسبوع الماضي من الأمريكيين تمديد هذه المهلة حتى يتم إجلاء مزيد من الأشخاص المعرضين للخطر، غير أن طالبان جددت الثلاثاء تحذيرها بوجوب الالتزام بالمهلة المحددة.

في وقت تتهم طالبان بالحد من إمكان وصول الأفغان إلى المطار، قال ميشال "إننا قلقون بشأن القدرة على الوصول بأمان إلى المطار، وندعو السلطات الجديدة إلى السماح بدخول المطار لكل الأجانب والأفغان" الراغبين في الرحيل.

فرانس24/ أ ف ب

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