فرض حظر تجول في نيو أورلينز الأمريكية وسط انقطاع الكهرباء بسبب إعصار إيدا

سكان مدينة نيو أورلينز يحملون أوعية بنزين فيما مازالت المدينة محرومة من الكهرباء بعد مرور إعصار إيدا، 31 ب/ أغسطس 2021.

وسط تواصل تداعيات إعصار إيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، فرضت سلطات مدينة نيو أورلينز حظر التجول مع تأكد وفاة أربعة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي على مئات الآلاف. وأعلن الرئيس جو بايدن أن لويزيانا وميسيسيبي في حالة كارثة كبرى، ما يسمح للولايتين بالحصول على مساعدات فدرالية.

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بعد 16 عاما من الإعصار كاترينا الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص، فرض حظر تجول ليل الثلاثاء الأربعاء على مدينة نيو أورلينز الأمريكية بعد يومين تقريبا على مرور الإعصار إيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا.

وتأكدت وفاة أربعة أشخاص بينما بدأ عناصر الإنقاذ البحث عن الذين أدت العاصفة إلى عزلهم. وبدأ انحسار المياه يكشف حجم الأضرار على طول ساحل خليج المكسيك. واعتبر رجل في عداد المفقودين بعدما قتله تمساح على ما يبدو.

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل في تغريدة على تويتر إنها أصدرت أمرا بفرض حظر تجول طوال الليل في نيو أورلينز التي لا يزال الجزء الأكبر منها محروما من التيار الكهربائي.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأشخاص تم سحبهم من سيارات غمرتها المياه ومنازل مدمرة، لكن الأضرار التي لحقت بنيو أورلينز بحد ذاتها محدودة.

وقتل شخص في سقوط شجرة في برايريفيل. وقالت السلطات إن شخصا آخر لقي حتفه أثناء محاولته القيادة في مياه الفيضانات على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق نيو أورلينز.

انقطاع الكهرباء

وذكر الموقع الإلكتروني لتتبع انقطاع التيار الكهربائي "باور-آوتيج" أن إيدا أدت إلى حرمان أكثر من مليون منزل في لويزيانا من الكهرباء. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار قد يعود في وقت مبكر من الأربعاء، حسب صحيفة "نيو أورلينز تايمز-بيكايون".

وقالت الصحيفة إن التيار الكهربائي سيعود على الأرجح إلى المستشفيات أولا التي يتوجب على بعضها مواجهة تدفق لمصابين بكوفيد، ومحطات تنقية المياه ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.

وقالت الشرطة في ولاية ميسيسيبي حيث هطلت أمطار تسبب بسيول، أدى انهيار طريق إلى مقتل شخصين وجرح عشرة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وحذر نائب حاكم ولاية لويزيانا بيلي نانجيسر الثلاثاء من أن حصيلة القتلى قد ترتفع لا سيما في المناطق الساحلية التي تأثرت بشكل مباشر من إيدا.

وأعلن الرئيس جو بايدن أن لويزيانا وميسيسيبي في حالة كارثة كبرى، ما يسمح للولايتين بالحصول على مساعدات فدرالية.

وتنتقل إيدا التي أصبحت منخفضا استوائيا، حاليا باتجاه الشمال الشرقي مهددة وديان تينيسي وأوهايو.

وحذر العلماء من تزايد نشاط الأعاصير بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ ما يشكل تهديدا متزايدا لسكان السواحل في جميع أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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