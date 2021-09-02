إعصار إيدا: مقتل سبعة أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الأمريكية

إعصار إيدا يضرب غولدن ميدو، لويزيانا، الولايات المتحدة، 1 سبتمبر/ أيلول 2021.

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بسبب الفيضانات الهائلة التي نتجت عن هطول أمطار قياسية اجتاحت المنطقة عقب مرور إعصار إيدا. وكانت حاكمة نيويورك قد أعلنت الخميس حالة الطوارئ في الولاية. وتوقفت خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك عن العمل في ساعة متأخرة الأربعاء، حيث أدت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا إلى هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

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أودى إعصار إيدا بحياة سبعة أشخاص على الأقل بعدما ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد. من جانبها، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس حالة الطوارئ في الولاية حيث تسببت بقايا العاصفة إيدا بفيضانات هائلة في المدينة نيويورك وفي شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت إيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

إعلان حالة الطوارئ إثر مرورو الإعصار إيدا I am declaring a state of emergency to help New Yorkers affected by tonight's storm.



Please stay off the roads and avoid all unnecessary travel. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 2, 2021 تغريدة حاكمة نيويورك

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا إيدا إلى سبعة قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (أن دبليو أتش) كتبت الأربعاء "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قطعت.

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارا غزيرة وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

كما ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة الأربعاء حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن خمس تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فلادلفيا إلى شمال نيوجيرزي. كما أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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