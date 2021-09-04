البرازيل: جايير بولسونارو يعلن أن المظاهرات الداعمة لحكومته "إنذار" لقاضيين في المحكمة العليا

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (وسط) خلال حفل أقيم في ريو دي جانيرو في الأول من أيلول/سبتمبر 2021 لتكريم الرياضيين العسكريين البرازيليين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وجه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو الجمعة "إنذارا" لاثنين من قضاة المحكمة العليا في البلاد، يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع، عبر إعلان مشاركته في تظاهرات مقررة داعمة لحكومته مقررة الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر المقبل. وتعاني البرازيل أزمة مؤسساتية عميقة بسبب رفض بولسونارو اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022 وتشكيكه المسبق في نتائجها واتهامها "بالتزوير" بدون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

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سيشارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، الثلاثاء 7 أيلول/سبتمبر، في تظاهرات مقررة داعمة لحكومته والتي يأمل أن تكون حاشدة وأن تعم جميع أنحاء البلاد بمناسبة العيد الوطني، وأعلن الجمعة أنها ستكون بمثابة "إنذار" لقاضيين في المحكمة العليا يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع، في عرض قوة وسط أزمة مؤسساتية تعيشها البلاد.

وقال بولسونارو خلال حفل رسمي في ولاية باهيا (شمال شرق) "لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم شخص أو شخصان سلطتهما لجر البلاد في اتجاه آخر". وتابع "الرسالة التي ستتركونها لهذين الشخصين في الشارع الثلاثاء المقبل ستكون إنذارا لهما. احترما الدستور وحريتنا وافهما أنكما تسيران في الاتجاه الخطأ". وكان بولسونارو يوجه كلامه إلى القاضيين في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس ولويس روبرتو باروسو.

وقرر مورايس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة وأمر بإجراء عمليات دهم لدى عدد من أنصاره للاشتباه بتنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديمقراطية.

ومضى مورايس أبعد الجمعة إذ أصدر مذكرة توقيف بحق المدون ويلينغتون ماسيدو المؤيد لبولسونارو والذي يشتبه بأنه يخطط لتظاهرات عنيفة في 7 أيلول/سبتمبر، في عيد استقلال البرازيل.

أما لويس روبرتو باروسو، فهو يترأس أيضا المحكمة الانتخابية العليا، وعارض الرئيس بشدة في مسألة نظام التصويت الإلكتروني.

ويندد الرئيس بانتظام بعمليات "تزوير" انتخابية بدون أن يقدم أي أدلة على ذلك، معتبرا أنه كان يفترض أن ينتخب منذ الدورة الأولى عام 2018، وقد نعت باروسو مرارا بـ"الأحمق". كما ألقى شكوكا حول إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2022، فقال مثلا في تموز/يوليو "إما أن نجري انتخابات حقيقية في البرازيل، أو لن تكون هناك انتخابات".

وبعدما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن في كانون الثاني/يناير، حذر بولسونارو بأن البرازيل ستواجه "مشكلة أسوأ من الولايات المتحدة" إذا مضت في استخدام نظام التصويت الإلكتروني عام 2022 عندما ستنتخب البلاد الرئيس وحكام الولايات والنواب وقسما من أعضاء مجلس الشيوخ.

فرانس24/ أ ف ب

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