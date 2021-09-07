كوبا أول دولة في العالم تلقح ضد فيروس كورونا الأطفال بين 2 و11 عاما

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الطفلة الكوبية ليا فرنانديز (7 سنوات) تراجع دروسها قبيل بدء العام الدراسي الجديد في هافانا في 5 أيلول/سبتمبر 2021

انطلقت الاثنين حملة تلقيح الفئة العمرية 2-11سنة في كوبا ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحين محليين غير معترف بهما من منظمة الصحة العالمية. وبذلك أصبحت كوبا أول دولة في العالم تلقح للأطفال فوق العامين ضد الوباء، في حين وافقت تشيلي الاثنين على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و 12 عاما بواسطة لقاح سينوفاك الصيني.

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مستخدمة لقاحين محليي الصنع، غير معترف بهما من منظمة الصحة العالمية، أصبحت كوبا الاثنين أول دولة في العالم تلقح الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن العامين ضد فيروس كوفيد-19

وتسعى الجزيرة الشيوعية البالغ عدد سكانها 11.2 مليون نسمة إلى تلقيح جميع أطفالها قبل إعادة فتح مدارسها المغلقة بصورة شبه متواصلة منذ آذار/مارس 2020.

وانطلقت السنة الدراسية الجديدة في كوبا الاثنين، ولكن من المنازل عبر برامج تلفزيونية تعليمية كون خدمة الإنترنت غير متوفّرة في غالبية المنازل.

وبعدما أنجزت التجارب السريرية على القاصرين باستخدام لقاحي عبد الله وسوبيرانا، بدأت كوبا حملتها لتلقيح الأطفال يوم الجمعة، بدءا بأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً. حيث انطلقت الاثنين حملة تلقيح الفئة العمرية 2-11 سنة في ولاية سيينفويغوس في وسط البلاد.

وتقوم دول عديدة أخرى في العالم بتلقيح الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما، في حين تجري بعض الدول تجارب سريرية على الأطفال الأصغر سنا. فيما أعلنت دول مثل الصين والإمارات وفنزويلا عزمها على تطعيم الأطفال الصغار، لكنّ كوبا هي أول دولة في العالم تقدم فعلياً على مثل هذه الخطوة.

أما تشيلي فقد وافقت الاثنين على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و 12 عاما بواسطة لقاح سينوفاك الصيني.

واللقاحات الكوبية، وهي الأولى التي يتم تطويرها في أمريكا اللاتينية، لم تخضع لمراجعة علمية دولية.

وتعتمد اللقاحات الكوبية على تقنية البروتين المؤتلف - وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاحي نوفافاكس الأمريكية وسانوفي الفرنسية اللذين ينتظران بدورهما الحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية.

وخلافا للعديد من اللقاحات الأخرى المستخدمة ضدّ كوفيد-19، لا تتطلب اللقاحات المؤتلفة حفظها في ثلاجات شديدة التبريد.

وغالبية المدارس في كوبا مغلقة منذ آذار/مارس 2020، وأعيد فتحها لبضعة أسابيع في نهاية العام الماضي قبل أن تعاود إغلاق أبوابها في كانون الثاني/يناير. وأعلنت الحكومة الكوبية أنّها ستعيد إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، لكن فقط بعد تلقيح جميع الأطفال.

فرانس24/ أ ف ب

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