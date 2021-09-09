اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول: عودة على أبرز الصور

دخان يتصاعد فوق نيويورك بعد أن اصطدمت طائراتان ببرجي مركز التجارة العالمي، 11 سبتمبر/أيلول 2001 .

تعود فرانس24 على أبرز صور هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المأساة التي نفذها "تنظيم القاعدة" الإرهابي.

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تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 إلى هجوم إرهابي خطط له بدقة "تنظيم القاعدة" واستهدف برجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك وكذلك مقر البنتاغون قرب العاصمة واشنطن.

وبمناسبة مرور 20 عاما على هذا الحادث الدموي الذي خلف آلاف القتلى، تنشر فرانس24 بعض الصور المخلدة لليوم الأسود ولاقت رواجا كبيرا عبر العالم.

فرانس24

اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001: عودة على أبرز بالصور {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

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