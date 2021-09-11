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20 عاما بعد 11 سبتمبر: العراقيون منقسمون بشأن تبعات انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري

العاصمة العراقية بغداد. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

ينقسم العراقيون منذ 2003 بشأن تواصل وجود القوات الأمريكية في البلاد. ومع اقتراب انسحابها نهاية العام الجاري، يتخوف شق منهم من تبعات هذا الانسحاب في اتجاهين: الأول يتعلق بعودة التنظيمات الإرهابية وتكرار سيناريو 2014 باجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" للمدن العراقية أما الاتجاه الثاني فيتمثل في المخاوف من توسع نفوذ الفصائل المسلحة في البلاد. لكن هذه المخاوف غير مبررة بنظر عدد من المحللين بسبب وجود محددات كثيرة للفصائل المسلحة لا تستطيع تجاوزها.